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葉毓蘭轟陳吉仲昔反美豬今成「洗腦大將」：農委會是詐騙首腦

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▲▼《科學人》萊豬廣告被灌爆下架！羅智強點出民進黨「3大謊言」。（圖／翻攝自臉書／科學人）

▲《科學人》為農委會政令宣傳道歉。（圖／翻攝自臉書《科學人》）

記者蕭羽耘／台北報導

蔡政府開放美豬牛風波持續延燒，雜誌《科學人》日前刊登農委會政令廣告，稱國內之所以禁用萊克多巴胺，是因為加了不好吃，「但加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，頓時掀起負評聲浪。對此，立委葉毓蘭21日砲轟，馬政府時期反美豬大將陳吉仲，如今第一線擔任「洗腦大將」練肖話，詐騙首腦就是農委會。

《科學人》19日在臉書刊登農委會廣告，貼文聲稱，豬肉加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保，當然是為了保有台灣豬競爭優勢，也讓消費者多一種選擇。不料，負面聲浪大量湧入，《科學人》道歉認有違媒體倫理和科學精神。

貼文一出，在PTT掀起熱議，網友留言，「蔡英文不是說要抓造謠，死哪去了」、「農委會是腦殘嗎！這是什麼洗腦廣告」、「所以科學人下架廣告了...有羞恥心.真的不行」、「綠共現在拿政府單位經費養網軍買廣告已經如此自然順手」、「大內宣失敗」。

▼《科學人》萊豬政令宣傳風波。（圖／取自ptt）

▲▼《科學人》萊豬政令宣傳風波。（圖／取自ptt）

▲▼《科學人》萊豬政令宣傳風波。（圖／取自ptt）

 葉毓蘭表示，《科學人》是她多年來最喜歡的科普雜誌，但如今居然可以在業配的誘惑下，說了這麼多違反科學的謊言，而幕後的詐騙首腦就是農委會；大家都怕萊豬進口後有洗產地之虞，她質問，哪裡需要洗產地？直接洗腦、洗腦、洗腦。

她也進一步批評前總統馬英九執政時的反美豬大將陳吉仲，當年「打死」也要擋美豬，一副為了國人健康，寧死不屈的「決絕」，如今可以面不改色站在第一線擔任「洗腦大將」，不但練肖話，捍衛蔡政府的美豬進口政策，在國會殿堂上忍辱負重，被國人看盡所謂農陣大將的學者風骨，早已在高官厚祿蕩然。

葉毓蘭說，農委會拿著納稅人的血汗錢，還可以下業配，讓《科學人》雜誌19日在臉書刊登有關瘦肉精規定的農委會廣告文，內容聲稱國內禁用萊克多巴胺是因為萊豬不好吃，更說「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，她看到的是學者的價值風骨蕩然，科學被業配收買，為了洗腦無所不用其極。

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