▲萊劑美豬殘留容許量「改單位」，楊志良批陳時中：非常不老實。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

政府突襲開放萊劑美豬、放寬美牛月齡上限引發爭議，前衛生署長楊志良今（21）日上節目分享九二一時，參與救災的點滴，也對時事進行針貶，除提及任內美牛驗出萊劑時所承受的巨大壓力，更批評陳時中在萊劑容許標準上「非常不老實」，將原本的ppb單位改為ppm。

楊志良在2009年至2011年馬政府時期擔任衛生署長，當時光是開放美國帶骨牛肉進口，就承受了極大壓力，也設下「三管五卡」措施，堅持無論美豬或美牛，瘦肉精應維持零檢出，沒想到在開放第二年，海關就檢出瘦肉精美牛。

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楊志良在「undx元氣網」直播中提到，在美牛驗出萊劑後，他便告訴時任總統馬英九「應公布並退貨」，否則等同於失信於民，且如果不公佈，屆時也有可能被民間機構驗出，反而對信譽造成更不好的影響。

不料，結果一公佈，他就接到駐美代表與美國在台協會（AIT）關切，對方還帶著英文公文表示，我國有承諾進口瘦肉精美豬、美牛，但當他要求影印時，對方卻趕緊搶走。

他也向對方動之以情，表示美國同為民主國家，應該更清楚，「沒有任何民主國家，可以要求另一個民主國不遵守自己訂下的瘦肉精規定。」最後也成將萊劑美牛退運。

楊志良說，萊劑美豬開放影響甚鉅，陳時中先前被民眾要求吃豬肉時，曾推說自己有三高，不能吃太多，但全台有400多萬人有三高問題，他應該更清楚萊克多巴胺對三高民眾以及孕婦危害。