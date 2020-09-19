柯文哲：「民之所欲，長在我心」決定李登輝生命意義與價值

▲柯文哲19日出席李登輝追思禮拜。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲19日上午以治喪大員身分出席故總統李登輝追思禮拜，晚間他在臉書表示，李登輝時刻把「民之所欲，長在我心」放在心中，這樣的態度，決定李登輝生命意義與價值，並在歷史的洪流裡，留下一頁篇章。

「民主推手，精神不朽。」柯文哲指出，今日不分黨派，齊聚在淡水真理大學，用最肅穆的心情，向民主先生——李登輝前總統告別，在李登輝主政的12年，歷經各種民主浪潮及6次修憲，台灣有了全新的面貌。

▲2019年初柯文哲前往探視李登輝 。（資料照／北市府提供）

柯文哲認為，李登輝對台灣最大的貢獻，在於引領台灣走向一條無法回頭的民主之路。過程中雖不免風風雨雨，但相對於其他國家，台灣民主化的社會成本算是最低的，這也是被譽為寧靜革命的原因。

柯文哲強調，李登輝的「民之所欲，長在我心」從不是口號，而是時刻放在心中，也是這樣的態度，決定了李登輝生命的意義與價值，讓他在歷史的洪流裡，留下一頁篇章，「感謝李前總統對這片土地的貢獻」。

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