獨／李登輝追思花藝設計團隊曝光　登山採花實現骨灰撒玉山心願

▲李登輝追思禮拜現場，主責花藝佈置設計的團隊曝光。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

故前總統李登輝的追思告別禮拜19日於真理大學舉辦，現場由文化總會統籌規劃與佈置，秉持李登輝生前強調的「脫古改新」、「誠實自然」原則，邀請2020年勞動部第一屆達人盃花藝職類金牌得主古文旻與勞動部全國技能競賽花藝職類國手團隊，擔任現場花藝設計工作。據悉，該團隊還一度登上玉山摘採素材，算是另類實現李登輝生前所說，骨灰撒在玉山的願望。

在李登輝追思告別禮拜的佈置與設計規劃上，不再如以往是追求品牌名號、知名商業團隊，而是在培植技職教育的理念下，找來「勞動部國家花藝隊」來主掌設計。

這次由花藝裁判長周英戀帶領10多位花藝國手，負責追思會場的花藝設計，其中古文旻是在2020年勞動部第一屆達人盃花藝職類一舉奪下金牌，花藝實力也相當卓越。

▼李登輝追思禮拜現場，主責花藝佈置設計的團隊曝光。（圖／讀者提供）



古文旻表示，剛接下這份任務時壓力非常大，因為對作品的堅持，有時調整、修改花卉與植物的佈置得工作到凌晨5點。他坦言，雖然承受著萬眾矚目的壓力，但是想到國家一路的支援與栽培，這時候正是回饋國家的最好機會，這個信念支持著他。

在花藝設計方面，由「五個面向」透過「花的藝術」與李登輝做連結：包括「人」、「事」、「物」、「境」、「追思」五個脈絡來發想。周英戀表示，他們從事花藝，而非花店，為襯托李登輝生前「脫古改新」的理念，他們捨棄傳統會場花團錦簇的手法，而是以台灣原生花卉，搭配植物與花卉的意涵作為設計基調。

周英戀指出，李登輝的信仰裡，有兩種非常寶貴的花，包括台灣原生百合，象徵生命重新的潔淨，以及玫瑰，都在本次會場中扮演重要角色。

在「人」的面相上，為傳達李登輝近100年的歲月，跨越了三個時代，包括「日治時代」、「國民政府遷台」以及「從戒嚴走向民主」，於是團隊選用台灣原生且「帶根的」蝴蝶蘭，象徵他的一生與台灣這塊土地根深蒂固的連結，並不會因為生命的消逝而斷了根。

在「事」的面相方面，則是要強調李登輝生前用他的智慧與堅忍的毅力，才能以一場沒有流血的寧靜革命，帶領台灣從威權走向民主，「民之所欲，長在我心」，是他一生懸命的掛念，除了與台灣這塊土地連結，也與台灣人民有著深刻的連結。

▼李登輝追思禮拜現場，主責花藝佈置設計的團隊曝光。（圖／讀者提供）



周英戀說，會場中很多的植物花卉都是親手採摘，為了使用「台灣原生種」，花藝團隊還特地遠到玉山採摘，一個月來，開著車就往中部山上去，包括李登輝骨灰罐旁佈置的水苔，必須在高山才有生長，「因為水苔小山丘象徵玉山，也是另類實現李前總統曾說過，願將來的骨灰撒在玉山的心願。」

此外，主會場入口擺放一對圓容大器的對瓶，這則是象徵李登輝對不同族群、立場以及色彩的包容；而大禮堂內，十字架上泛白神木樹皮，則意味台灣這塊島嶼上過去的對立與傷口，都將藉由這場追思而淨化。另外，在二樓兩側欄杆，則分別各有五個花圈，花環就像是生命的循環與生命價值延續，也代表五院院長向李登輝致敬的意涵。

古文旻表示，植物會生長、會枯萎、會凋謝，但即便是離開了還是把自己的生命化成養分，持續供給、滋養這塊土地以及土地上的所有生命，「這就跟李前總統一樣」，他帶給台灣這塊土地與人民的貢獻，也將如同植物的生命力一般，永恆延續、生生不息。

▲▼李登輝追思禮拜現場，主責花藝佈置設計的團隊曝光。（圖／讀者提供）

▲李登輝追思禮拜現場，主會場入口擺放一對圓容大器的對瓶，這則是象徵李登輝對不同族群、立場以及色彩的包容。（圖／讀者提供）

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