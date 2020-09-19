李登輝告別追思禮拜　賴清德率五院院長覆旗表徵貢獻

記者陳家祥／台北報導

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，追思告別禮拜19日上午9點30分於真理大學大禮拜堂舉行。除日本前首相森喜朗、美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）外，另有約40位駐台使節將出席李登輝追思告別禮拜。擔任覆旗官的副總統賴清德及五院院長展旗後，緩緩將國旗蓋上李登輝的骨灰罈上，象徵其對台灣的貢獻。

▲▼故前總統李登輝告別追思禮拜，由副總統與五院院長覆旗。（圖／直播畫面，下同）

總統蔡英文在致詞時提到，在12年總統任期內，李前總統為台灣的民主化、本土化奠定基礎。面對充滿挑戰的國際局勢，他也領導台灣人民，推動務實外交，讓台灣和民主畫上等號，躍上國際舞台，並因此而被推崇為「民主先生」。

在內政上，李前總統推動了軍隊國家化、促進了經濟自由化、發展高科技產業、實施全民健保。他為這塊土地所做的一切，為今日台灣的發展，打下了堅實的基礎。

「民之所欲，長在我心」，不僅是李前總統時時掛記的事，也早已是台灣人民對他共同的記憶。蔡英文說，李前總統在卸任後，依然關心國家的認同和永續發展。他在晚年仍不斷汲取新知，透過出訪、寫作和演講，一再探問：台灣的未來該往哪裡走？希望激勵台灣人共同奮鬥，「走出一條屬於台灣自己的道路」。

隨後，賴清德、蘇貞昌、陳菊等五院院長率治喪大員行三鞠躬禮後，留下擔任覆旗官的賴、蘇、陳等6人，在司儀的引導下，擔任覆旗官的賴清德及五院院長展旗後，緩緩將國旗蓋上李登輝的骨灰罈上。慰靈詞提到，李故前總統登輝先生，畢生重寄迭膺，經綸丕展；海宇郅治，功在邦國。迺以國旗覆護，用昭遐緒，而表殊勛。謹告。隨後並鞠躬敬禮，隨後便禮成。

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