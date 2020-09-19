盼李登輝精神長存　蔡英文：持續發揚台灣民主自由

▲總統蔡英文19日出席故總統李登輝追思典禮。（圖／翻攝總統府Flickr，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

故前總統李登輝19日於淡水真理大學舉行追思告別禮拜。總統蔡英文親自頒發褒揚令感謝李登輝對台灣的貢獻，隨後也在臉書表示，要代表台灣人民，說聲謝謝您，「我們有責任要承接李前總統的成就」，持續走在民主、自由、多元、開放的道路上，並為世界帶來貢獻。

蔡英文提到，李登輝從少年時期的生死思考，到「我是不是我的我」的無私精神，他的一生，跨越了台灣近百年歷史，也連結了台灣和世界，讓台灣綻放出燦爛的光芒。



蔡英文說，在感念李前總統一生奉獻的同時，更不能忘記，台灣的前途，現在正掌握在你我的手中。我們有責任，要承接起李前總統的成就，要謹記「脫古改新」的理念，持續確立台灣的主體性，深化並發揚台灣的民主和自由。



蔡英文強調，我們也有責任，要在當前的變局中，確立未來的發展戰略，然後自信、勇敢地走向世界。我們更有責任，要盡一切可能，來實現「生為台灣人的幸福」，實現世世代代台灣人民的安居樂業。



蔡英文期盼，李登輝的精神，長存台灣，長伴我們左右，指引我們的國家和人民，持續走在民主、自由、多元、開放的道路上，並為世界帶來貢獻。