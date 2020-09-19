接下民主擔子！林佳龍：10月起舉辦「李登輝學」系列講座

▲林佳龍追思已故前總統李登輝。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）



記者李宜秦／台北報導

交通部長林佳龍今早出席前總統李登輝的追思禮拜，他表示，再一次從李前總統的精神生命與終極關懷，回顧其畢生所展現的意志與實踐，也一同見證如何從「台灣人的悲哀」變做「台灣人的幸福」。他指出，將於10月下旬起，發起一系列與「李登輝學」有關的講座，明年1月舉辦研討會。

林佳龍表示，「如今他（李登輝）已化做千風、回歸主懷。我們必須做的是，必須接起他的擔子，為下一代撐開道路，繼續朝民主深化、多元紛呈，以及獨立自主的台灣來前進」。

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林佳龍指出，「李前總統一生，鑲嵌在台灣現代史內而開展。他不只在歷史脈絡下思辨與行動，他的思想與作為也影響著台灣歷史的發展。從日治時期、到國民黨威權統治，最後到民主化時代，台灣在這關鍵的百年間，歷經了政權與政體的轉型

這鉅變的大時代，給予李前總統開創的機會，而他也在歷史機遇下，進一步形塑了台灣史的形貌」。

▲已故前總統李登輝追思禮拜今日舉行。（圖／翻攝總統府Flickr）

林佳龍表示，李故總統壯闊波瀾的一生，近百年的人生歷程，不但與台灣這片土地緊緊相連，亦與台灣人的命運緊密結合。他的精神與思想，應該透過建構「李登輝學」來研究發揚。

林佳龍表示，將與台灣智庫計劃以具體行動，探討李前總統為世人所留下來的寶貴資產，透過研究「李登輝學」來持續深化台灣的民主，自10月下旬開始，發起一系列與李登輝先生有關的座談與講座。

在這一系列的座談會中，將邀請經歷過李登輝時期的參與者，和青年們對談李登輝時代與今日我們所面對的類似情境（例如兩岸關係與台海危機），以及不同時代所選擇的不同回應方式。最終，在明年1月中旬李登輝總統冥誕時，舉辦「李登輝學研討會」。

林佳龍表示，盼透過一場又一場的座談，透過不斷地思辨與跨世代的討論，能讓大家共同記憶李登輝，讓大家一起思考台灣的大未來。「誠摯地邀請大家共同參與『李登輝學』的系列活動，讓我們用行動來緬懷李登輝先生、用群體之力來深化台灣民主，用思辨來探討二十一世紀的台灣要往哪裡去！」