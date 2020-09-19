「永懷台灣民主之父」　陳水扁貼4合照追憶李登輝

▲已故前總統李登輝與前總統陳水扁在「牽手護台灣」活動牽手同台。（圖／總統府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

故總統李登輝的追思告別禮拜19日在淡水真理大學舉行，前總統陳水扁今天在臉書粉專以「永懷台灣民主之父」為題，附上4張與李前總統的合照追思。

陳水扁在臉書上一一圖解相片，他說，第一張是李前總統視察時任台北市長的自己，推動戶政事務所櫃台降低成效，雙方微笑奉茶後，感受效率便民的戶政革新成果，與全體戶政事務所主任合影，李登輝仍笑不攏嘴看著靦腆的他。

陳水扁說，第二張則是李登輝80大壽時，他在玉山官邸特别送了一支非常棒的高爾夫球桿作為禮物。連從未揮桿的前第一夫人吳淑珍也忍不住拿起來，感受打小白球的樂趣。

第三張則是台聯黨辦活動，陳水扁說，他當時應邀參加，與台聯精神領袖李前總統、主席黃主文開心拉手，象徵綠營一家親，捍衛台灣的國家主權團結才有力。

陳水扁最後附上，日本元老政治家參議員椎名素夫與李登輝等人的合影，他解釋，椎名素夫是李前總統推動美日台安全合作「明德專案」的靈魂人物，自己代表台灣政府授勳給椎名素夫後，親自向陪同前來的李前總統伉儷等解說，總統府新整修完成的「台灣綠廳」陳設。

▼前總統陳水扁追憶故總統李登輝。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

李登輝：



●1923年1月15日出生



●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）



●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）



●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）



●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）



●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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