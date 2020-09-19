連戰追思李登輝：彼此對國家定位分歧　但一致追求台海和平

▲王金平（左起）、連戰19日出席故總統李登輝追思禮拜。（圖／翻攝總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統連戰19日以治喪大員身分出席故總統李登輝追思禮拜，並在下午透過辦公室，以「追思與期盼」發新聞稿指出，李登輝辭世，追思告別禮拜已於9月19日圓滿完成，並將10月7日舉行奉安儀式，他高壽近百，福壽雙全，作為一位虔誠的基督信徒，誠將永得安息，衷心祈望李登輝夫人及其家人平安健康。

連戰表示，曾以「經國學校學生」自居的李登輝主政12年，在這段時間裡，國家的民主深化與經濟發展，績效有目共睹，歷史不會遺忘。然而不能否認的是，民族認同、國家定位等重大問題，也於這段期間發生轉變，至今仍然成為不利兩岸和平、台海穩定、國人團結的因素。

連戰曾被李登輝任命為外交部長、台灣省主席、行政院長、國民黨副主席，又搭檔當選中華民國第9任正副總統，對於提攜之恩，長存在心。同時，高度肯定李登輝創建國家統一委員會並自任主任委員、主持制訂《國統綱領》、《終止動員戡亂臨時條款》，進而開啟兩岸協商的新時代，又明確指出「台灣的經濟發展要以大陸為腹地」，提倡兩岸「中國人幫助中國人」。這都有助於推動兩岸和平、共同發展，以及促進台灣的安全與繁榮。對於這些歷程，連戰均親身直接參與。

遺憾的是，上述路線未獲一以貫之，甚至在後期完全反覆，一度導致台海危機，而且直至今日，還在消極影響兩岸走向和平共榮，兩岸情勢愈趨緊繃，更甚於2005年兩岸破冰之旅前緊張敵對的局面。尤其近期如章念馳先生所論述，台灣民眾對於「中華民國」的認同，將深刻影響兩岸關係的發展。兩岸當局如何創造出雙方都可以接受的適當方案，在互信、互重、互利的基礎上維繫兩岸和平的現狀，而非讓台灣淪為其他國家只是為了利益而擺弄的棋子，甚至最終或將成為他們的棄子，並走向兩岸武力對峙的狀況，危害台灣人民的安全與福祉，絕對是現階段最值得深刻思考的議題。

無論是李登輝的功過是非，或者他和連戰關於民族認同、國家定位、黨的前途等歧見，均可供各界及後人評說，但相信大家對於追求台海和平穩定、台灣安全繁榮的心是一致的。所謂逝者已矣，來者可追，現在大家應該共同努力，來謀求炎黃世胄的和平與發展。