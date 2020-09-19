「脫古改新，誠實自然」　游錫堃：望李登輝的精神繼續庇佑台灣

▲立法院長游錫堃19日出席李登輝追思典禮。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃，下同）

記者蘇晏男／台北報導

立法院長游錫堃19日出席故總統李登輝追思禮拜，並與行政院長蘇貞昌、司法院長許宗力、考試院長黃榮村及監察院長陳菊一同在李登輝骨灰罈上覆蓋國旗。典禮結束後，游錫堃在臉書表示，「望您的精神繼續庇佑台灣」。

追思禮拜自上午9時半開始，先由總統蔡英文頒發褒揚令並致詞。結束後，副總統賴清德擔任覆旗官，率領五院院長及治喪大員行三鞠躬禮，並留下擔任覆旗官的賴、蘇、陳等6人，在司儀的引導下，賴清德及五院院長展旗，緩緩將國旗蓋在李登輝的骨灰罈上。

慰靈詞提到，李故前總統登輝先生，畢生重寄迭膺，經綸丕展；海宇郅治，功在邦國。迺以國旗覆護，用昭遐緒，而表殊勛。謹告。隨後並鞠躬敬禮，隨後便禮成。

在整場典禮結束後，游錫堃發文表示，「今天，我們齊向李登輝前總統告別。李登輝前總統曾在風雨飄搖之際，為台灣定下未來方向。望您的精神繼續庇佑台灣，在充滿未知與挑戰的旅途上，保有勇氣與智慧，堅定前行。脫古改新，誠實自然。」

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