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共軍攻取東沙島？　總統府：希望北京方面能夠自我克制

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▲總統府副發言人張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府副發言人張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

近期西南海軍事情勢升溫，民進黨立委王定宇爆料東沙島疑似遭對岸海上民兵包圍，而引起討論。對於共軍是否奪取東沙島，總統府發言人張惇涵13日表示，國軍都有全程掌握相關局室，我們希望大陸方面能自我克制。

共軍日前接連在我國西南海空域，有諸多軍事行動，因此國防部、外交部也接連召開記者會，主要是要讓國際社會確認整體區域情勢，尤其在對岸於各處被認為是麻煩製造者之際，先由國防部公布資訊，再由外交部把訊息傳送至世界。

國安幕僚指出，接連兩天共軍單方面軍事行動，國防部也不同於以往三言兩語，而是第一次較完整公布共軍動態；而外交部也第一次採取向國際管道發聲的做法，形同讓對岸軍事行動在區域「被透明化」，將相關安全訊息公開跟區域、國際各方分享。

隨後，王定宇也爆料指出，對岸正規戰機、軍艦外，自9日起上午7時起，東沙島也遭到疑似中國海上民兵、大批船隻包圍，在AIS自動船舶識別系統上，可見東沙島四周都是紅點。

不過針對所謂「包圍說」，海巡署表示，經仔細查證後，確定東沙指揮部的AIS船舶辨識系統，於9月9日、10日、11日分別偵獲3艘、2艘、1艘船隻，共計6艘商貨輪（本國籍1艘、香港籍1艘、新加坡籍1艘、利比里亞籍1艘、馬紹爾群島籍2艘），皆未進入我國24海浬的禁制水域內，均無害航行通過，絕無遭受包圍情事。

對於對岸是否可能奪取東沙島？總統府13日表示，大家前幾天都有看到，國防部也有就相關資訊公告給大家，「國軍都有全程掌握相關局勢，我們也希望中國方面能夠自我克制。」

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