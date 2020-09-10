快訊／國防部譴責：北京應節制解放軍　不要再當麻煩製造者

▲國防部副部長張哲平。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對共軍連2日進入我國西南海空域演訓，國防部次長張哲平10日晚間嚴重譴責，北京當局應要求解放軍有所節制，這些演訓、騷擾已造成台灣人民反感，不要再當麻煩製造者，應共同對區域和平穩定做出貢獻。

張哲平表示，大家都知道，解放軍連兩天進入西南海空域演訓、騷擾，已對我空防造成嚴重影響，也對區域和平穩定造成威脅，而操演位置也在國際航道上，所以對國際飛航安全已造成影響。今天特召開記者會，提出嚴正譴責，北京當局應要求解放軍有所節制，這些行為已造成台灣人民反感，不要再當麻煩製造者，應共同對區域和平穩定做出貢獻。

張哲平也強調，國防部國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都做即時掌握，並且 依照戰備規定做妥適意寵，呼籲北京絕對不要低估國軍保國衛民、守護家園的決心，也不要忽視台灣人民確保自由民主堅定意志，國軍有信心也有能力與國人共同捍衛國人安全。

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