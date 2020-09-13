國防部才把共軍行動「透明化」　上午再侵擾西南海空域

▲國防部10日記者會說明近2日共機擾台路徑。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

共軍日前接連進入我國西南海空域演訓，在國防部、外交部召開記者會，將此行徑公諸於國際；但是，對岸才安份不了幾天，13日再次出沒。對此，軍方並未證實，僅低調表示，台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，皆運用聯合情監偵作為。

共軍日前接連在我國西南海空域，有諸多軍事行動，因此國防部、外交部也接連召開記者會，主要是要讓國際社會確認整體區域情勢，尤其在對岸於各處被認為是麻煩製造者之際，先由國防部公布資訊，再由外交部把訊息傳送至世界。

國安幕僚指出，接連兩天共軍單方面軍事行動，國防部也不同於以往三言兩語，而是第一次較完整公布共軍動態；而外交部也第一次採取向國際管道發聲的做法，形同讓對岸軍事行動在區域「被透明化」，將相關安全訊息公開跟區域、國際各方分享。

只是共軍才安分幾日，上午再次侵入我國西南海空域，我空軍以廣播驅離，要求對岸軍機立即迴轉脫離。對此，軍方目前尚未正面回應，僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

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