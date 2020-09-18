解放軍台海實戰演練　張競指開戰機率低「但要小心這件事」

▲中國解放軍東部戰區在半夜進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

記者任以芳／北京報導

大陸國務院新聞辦發佈 《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書，國防部新聞發言人任國強大校表示，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，是針對當前台海形勢。對此，中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，「對岸三言兩語，此岸驚慌失措，台海發生戰爭機率極低，必須嚴防擦槍走火的可能性。」

▲美國次卿克拉奇訪台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）此刻正在台灣進行訪問行程，同一時間，大陸國防部宣布今起在台海附近組織「實戰演練」，時間過於巧合又敏感，台海局勢增添緊張氣氛。張競說，「只是時間的巧合，正規的演習需要長時間的規劃，並非故意選在美國政府官員訪台有意安排的戲碼。」

▲張競指出：解放軍正在趕進度完成「年度訓練考核大綱」。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

每年年底解放軍都會頒布下一個「年度訓練考核大綱」，規範各部隊個別訓練和組合訓練的進度，像一個工作表，必須在規劃的月份內完成訓練。張競說，「今年碰上疫情加上水災，現在很多部隊都在拚命趕進度，才會讓外界感覺好像到處爆發軍演。」

張競分析，有軍隊就是要演練，練兵又不是作秀，當然要實戰化演習。另外，解放軍稱在台海周邊實施實戰化演練，到底距離有多遠語意不明，不要過多聯想，先看解放軍發出的演習管制地點，再做判斷。「不要因為北京一句話，自己想象把自己嚇死。」

▲大陸國防部發言人任國強。（圖／翻攝中國國防部）

不過，任國強今日強烈表態，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。對此，張競回應，「任國強仍然端出舊經書，中規中矩照唸經重申既有立場，顯現政策穩定，防獨為真但並無意魯莽以武促統，不必過度反應胡亂詮釋。」

儘管，解放軍演習屬於年度例行任務，張競強調，目前發生戰爭的機會微乎其微，意外擦槍走火的可能性不可思議的升高。所以，台海之間必須認清楚狀況，「鬼嚇人嚇不死人，人嚇人會嚇死，假設執政黨走向台獨，只有搞死兩個字。」