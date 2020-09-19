準備戰鬥？胡錫進警告：美台若建立國家實質關係　一定「解放台灣」

▲環球時報總編輯胡錫進態度強硬。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普在選前不斷加碼「台灣牌」，讓中國不斷加大動作以軍事力量表態。《環球時報》總編輯胡錫進昨（18）日強調，台灣只是中國還沒有實現統一的割據政權，他甚至斷言若台灣與美國建立起只有國家之間才有的實質性關係，那解放軍一定會採取軍事行動「解放台灣」。

胡錫進17日接受BBC資深編輯辛普森（John Simpson）訪問時表示，很多事態表明台灣不是一個主權獨立的國家，包含不是聯合國的成員國、台灣領導人不能去英國訪問、在英國土地上不能升起台灣的青天白日旗等等，「它只是一個中國還沒有對它實現統一的割據政權」。

▲解放軍094A型戰略核潛艇。（圖／達志影像／美聯社）



胡錫進指出，中國雖然不會輕易武統台灣，但絕不會放棄這選項，加上還有《反分裂國家法》，「如果台灣當局觸犯該法，宣布法理『台獨』，或者與美國那樣的國家建立起只有國家之間才有的實質性關係，那麼我相信解放軍一定會採取軍事行動解放台灣。」

另外，針對解放軍飛行員回應國軍「沒有海峽中線」一事，胡錫進則強調，不僅沒有「海峽中線」，也沒有台灣的所謂「領空」，甚至嗆民進黨當局「不是叫囂為了捍衛『獨立主權』要『戰至最後一兵一卒』嗎？」

胡錫進狂轟，「好的，成全你們，大陸的軍機今天從四個方向飛過來了，今後會飛得更低，飛到台灣島上空，準備戰鬥吧。」強硬的姿態讓陸網友嗨喊，「這才像以前的老胡」、「老胡公開下戰書了，支持老胡」、「放棄幻想，準備戰鬥」。

▲解放軍轟-6 昨（18）日進入台灣防空識別區。（圖／取自國防部）



►神級保養品，地位無法動搖