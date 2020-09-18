「台灣」登微博熱搜！　解放軍罕見回覆網友：丟掉幻想，準備戰鬥

▲解放軍空軍演練。（圖／翻攝自空軍發佈微博）



記者邱茀濱／綜合報導

解放軍今（18）日出動18架戰機擾台後，其東部戰區強調這是對當前台海局勢的必要舉措，「台灣」關鍵字也隨之登上微博熱搜。此外，東部戰區還罕見回覆網友「丟掉幻想，準備戰鬥」、「中國必須統一，中國必然統一」、「中國一點都不能少」等，讓不少陸網友相當訝異。

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，近日，東部戰區組織海空兵力在台海進行戰備警巡和海空聯合演練，檢驗多軍兵種一體化聯合作戰水平，「有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措，有利於提高戰區部隊捍衛國家統一和領土主權安全的能力。」戰區部隊堅決履行職責使命，有信心有決心挫敗任何人、任何勢力以任何形式策劃實施「台獨」分裂活動。

▲台灣關鍵字登上微博熱搜。（圖／翻攝微博，下同）



貼文一出，有人留言指出「丟掉幻想，準備梧桐（武統）」，沒想到得到官方東部戰區的回覆表示「丟掉幻想，準備戰鬥！」，讓底下一票網友嗨喊「woc回復了這一條...」、「台灣不打永遠收復不了，越早越好」、「臥X，官方回覆，最為致命」、「臥槽，是我理解的那個意思嗎」。

另外，中國國防部發言人任國強隨後也強調，東部戰區在台海的實戰化演練，是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。「近期美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台製華，還是挾洋自重，這都是癡心妄想，注定是死路一條，玩火者必自焚。」

面對共軍的侵擾，「國防部發言人」晚間發布1分29秒的「守護和平、衛國前鋒」影片，強調國軍捍衛國土主權，做衛民前鋒，任何挑釁與威脅，動搖不了其防衛固守的意志與能力。

國防部表示，對岸應有所節制，不要升高兩岸的衝突，這些軍事恫嚇的行為，已經引起台灣人民的反感，也離台灣人民的民意愈來愈遠，呼籲對岸珍惜和平，兩岸共同維護台海與區域的和平與穩定。

►神級保養品，地位無法動搖