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美新總統最棘手問題！中美角力轉「南海抗衡戰」　九段線爭議一次看

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▲▼南海九段線。（圖／翻攝自維基百科）

▲南海九段線。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳亭伃／整理報導

2020年的美國，不僅跟著全球迎來新冠病毒疫情，導致民生經濟重創，在國際局勢上，中美關係的緊繃，衍伸出許多「戰場」，不單只在貿易、網路之間，而是在實戰上，幾乎一觸即發。面對中國擴張對亞洲影響力的第一步「南太平洋區域」，在九段線、十一段線上的爭議，更讓美國死抓不放，為的就是希望得以抗衡中國在亞太區域的地位。

2016年7月12日「南海仲裁案」結果出爐，依據《聯合國海洋公約》（UNCLOS）判定，中國過去宣稱的「九段線」沒有依舊，南沙群島的所有高潮時，高於水面的島礁（例如太平島、中業島、西月島、南威島、北子島、南子島等），在法律上均為無法產生專屬經濟區，或者大陸架的「岩礁」。這場判決等同打臉中國所有主張，當時開始在南海動作頻頻，當時美國白宮立即出面緩頰：「各方都應該遵守義務」。

在南海海域中，美國並未在300萬平方公里的海域佔得一絲主權，但堅持所有船運有通過被視為國際水域的區域。如今，美國總統川普，在中美關係緊繃之際，又在南海「聲援中國以外的周邊國家」，讓中方相當不滿，艦艇冷不防的巡邏、嗆聲、漁船刻意進入挑釁捕魚，反讓國際情勢更加動盪。

▲▼南海,中國,軍事（圖／路透）

▲中國在南海佈署許久。（圖／路透下同）

「九段線」的前輩－十一段線

如今中國堅稱的九段線，前身為「十一段線」其順時鐘位置如下：

巴士海峽→北呂宋海槽→馬尼拉海溝→南沙與菲律賓之間→南沙海槽（原名巴拉望海槽）→南沙與馬來西亞之間（曾母暗沙南面，是最南的一段）→南沙與印尼納土納群島之間（最西的一段）→南沙與越南之間 - 西沙與越南之間→北部灣中部→北部灣北部。

1953年時任中共總理周恩來移出其中「北部灣」2條線，成為如今的「九段線」。

而在台灣方面，仍堅持十一段線立場。其餘周邊國家，包括馬來西亞、越南、菲律賓、印尼、汶萊等國家，皆不承認九段線。

隨著中國現代化軍事崛起，試圖想要發展其在亞太地區的影響力，而首先就從南海海域下手，並用人工島礁發展成軍事基地，引發周邊國家關注，且多次以海警船、漁船捕魚等方式靠近他國認定的專屬經濟海域。

中美恩怨未了，又碰上中國在南海區域施威，美國再度以「維護區域和平、國際水域安全為由」，再度重裝戒備，兩國角力從經濟領域延伸到南海軍事競賽、表態拉盟友。

隨著美國大選將至，川普連任亦或拜登當選，從與中關係到南海策略，恐怕得一起「上台演戲」的，將不僅只是中國與美國如此簡單而已。

▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

▲美軍近期在南海動作頻頻。

►川普「閉眼稱疫情趨緩」　睜眼卻是「確診破650萬」美經濟重挫連任好難

►南海淪「中美關係戰場」　2020～2021年最關鍵…走歪恐秒開火！

►川普v.s.拜登之爭！中國「立場壓哪邊」　CNN：拜登當選短期對中國很有利

►東西這樣買很划算

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