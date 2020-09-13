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愛妻哥幫買衛生棉　遭超市大媽爆吼「你是變態啊」爬回車上哭成淚人兒！

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▲▼衛生棉,生理用品。（圖／記者蔡文鈴攝）

▲男子去購買衛生棉卻經歷人生中最尷尬的時刻。（圖／示意圖／記者蔡文鈴攝）

記者陳亭伃／綜合報導

過去女性的生理用品，在異性眼中可能相當羞於啟齒，但如今文明演進、提倡男女平等狀態明朗，不少男性對於生理用品也較為不排斥，甚至樂於協助購買。然而日前一名國外的男網友，原本貼心的到超市要幫妻子購買衛生棉，卻因不熟悉品牌，於是打開視訊在鏡頭前跟妻子討論，未料被認為是變態，遭到大聲砲轟，讓他委屈地躲在車上落淚。

根據英國《太陽報》報導，一名男子因為妻子生理期來，貼心到超商幫忙購買維生棉，但因為不熟悉品牌，於是撥打了FaceTime來確定品牌，妻子也相當熱心的告訴他如何購買。男子表示，「下班時接到老婆電話要我幫忙買，然後發了一張衛生棉的照片，說希望買這個牌子」。

男子到了超市之後，面對琳琅滿目的衛生棉品牌，頓時找不到妻子習慣的用的，於是決定視訊讓妻子看看到底是哪個，確保自己沒有買錯。就在男子跟妻子視訊時，他一手拿著手機、一手拿個衛生棉，大約過了30秒突然一名婦女走向他，並說：「先生你這樣很不合適，而且我現在就要舉報你」，但同時男子仍在跟妻子視訊，為了解決婦女的誤會，男子隨後也掛電話。

就在男子試圖要搞清楚狀況時，舉報的婦女與商店經理、女店員走向他，並表示收到顧客檢舉，「認為你行為不當」。男子解釋，是為了要幫妻子買衛生用品，所以才會撥打視訊電話。但該名婦女卻開始歇斯底里表示，「男子根本就是在偷拍我，他在說謊！」接著男子只好出示妻子傳給他的訊息證明，然而該名舉報的婦女卻持續大吼「快點報警，有變態！」

男子隨後付了錢回到車上，想起自己在超市受到委屈，不禁落下男兒淚，「我這一輩子沒有這麼尷尬跟丟臉」，而當他把這件事告訴妻子時，妻子也感到相當愧疚。

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關鍵字：

夫妻丈夫衛生棉購買變態

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