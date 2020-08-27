川普v.s.拜登之爭！中國「立場壓哪邊」　CNN：拜登當選短期對中國很有利

▲賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

2020美國總統大選結果可能將帶來新的國際局勢，除了共和、民主黨兩黨總統候選人川普、拜登之外，副手之戰潘斯與賀錦麗之爭也備受關注。根據《CNN》分析，在現況緊繃的中美關係狀態下，拜登的當選可能短期內對於中國而言「利大於弊」，但未來拜登很可能會制訂新的牽制方法，來遏制中國發展」。

根據《CNN》報導，川普上任之後以經濟牽制的方式「阻擋中國擴張影響力」，偏偏世界兩大經濟體相互依賴程度高，未有共識之下兩國關係達到數十年來的最低點，加上中美貿易戰開打，中美互相制裁彼此官員，加上香港、台灣問題，美國立場始終沒讓中國滿意。隨著美國大選將至，專家分析，相較於川普，中國更希望拜登可以當選，這樣中美關係的角力可以稍作緩和。

▲川普與潘斯。

本就有中美貿易戰的問題之下，新冠疫情的爆發，川普直指「中國就是源頭」，讓原本已經僵化的狀態更雪上加霜。美中關係全國委員會（National Committee on US-China Relations）主席奧林斯（Stephen Orlins）表示，拜登屬於「多邊主義者，無論是在貿易上、國家安全上，很可能會多方並進，對於某些人而言會擔心拜登當選」。

現實情況的複雜度相當高，中國目前仍在評斷究竟川普還是拜登當選，較符合中國的長期戰略關係，加州克萊蒙特麥肯納學院（Claremont Mckenna College）政治教授裴敏欣（Minxin Pei）表示，若拜登當選，將會重啟美國對許多組織的對話，也包括WHO、NATO在內，但最後可能還是會建立一個「多邊合作計畫來牽制中國」。

而中國最搖擺不定的，其中還有上週民主黨全代會中，公布最新的黨綱中，將「一個中國」刪除，因此未來的走向仍被持續高度關注。

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