川普「閉眼稱疫情趨緩」　睜眼卻是「確診破650萬」美經濟重挫連任好難

▲美國新冠疫情恐將重挫川普連任之路。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／整理報導

隨著美國大選逼近，綜觀現階段的2020年，整體美國境內局勢動盪不安，不僅美股大起大落、種族問題未解、民生經濟受到新冠疫情衝擊之外，最主要的「新冠肺炎」控制也沒有得到有效的緩解。截至15日上午，美國仍在全球疫情中第一名，總確診達到6,553,303人、死亡病例194,489人。而川普政府所實行的抗疫政策，幾乎是「有等於沒有」。

今年1月27日，美國疾管中心（CDC）證實，境內首兩起新冠病毒案例都來自境外移入，且陸續傳出的疑似病例也都有武漢旅遊史，面對當時亞洲地區已經如火如荼的確診數狂起，也不以為然，僅象徵性地將中國旅行警戒拉至最高級別（即不必要不要前往）。

直至2月4日，美國出現11確診，許多專家開始專注，並發現出現「人傳人」的情況，避免社區感染應是當務之急，但川普政府並未有實質作為，反在當時各國開始狂掃口罩時，堅決表示「戴口罩沒有實質效用、更沒有科學證實能抵抗病毒」。3月份開始，紐約曼哈頓開始出現院內感染，前線醫護人員不僅得面對確診危機，還得處理醫療物資不足問題，多名醫護傳出因病死亡，而當時川普仍在砲轟中國「隱匿病情、數據」、或針對貿易戰持續開火。

▲川普更拿疫苗「迅速上市」當作拉選票的方式。

直至3月底、4月，川普下令各州州長「各自防疫」，疫情最慘的紐約，州長古莫強硬要求各大行業歇業，實行居家隔離、上班，卻到了5月份，川普受不了經濟停擺導致美股、經濟狀態難堪，開始揚言將進入恢復生活，引發專家與民眾不滿。5月份，美國疫情達到最高點，死亡人數瞬間達到8萬多人，面對記者提問，川普仍堅持自己防疫做得相當好。

如今面對未止息的美國疫情，川普為打選戰、鋪設連任之路，多次承諾將在選前讓疫苗上市，美國傳染病學家佛奇（Anthony Fauci）卻警告，「目前疫情數據仍讓人感到不安，且疫苗正式上路到廣泛接種並非一朝一夕」。

川普上週四（10日）在白宮記者會上提到，「相信美國疫情已經到了終點，自七月份開始新增病例已經減少44％。」這樣的言論對照現實仍有天差地遠，最終選民判斷上，很可能成為壓毀連任之路的最後一根稻草。

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