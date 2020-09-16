拒絕港貨被標「中國製造」　港府正式要求美撤回規定

▲美國規定日後自香港輸入的貨品，一律標示為來自中國。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

自「港版國安法」上路後，美國取消對港特殊待遇，並於日前要求輸入美國的香港貨品需標為「中國製造」。對此，港府16日正式向美國政府提出交涉，香港商務及經濟發展局局長邱騰華今天表示，港府已約見美國駐港總領事遞交信件，要求美國撤回有關規定。

美國聯邦公報於美東時間9月11日發布公告，規定9月25日起，香港貨品必須標示來源地是「中國」，因香港已被美國政府認定不再擁有充分自治權，不再享有不同於中國的待遇。此舉也代表來自香港的商品，將被美方徵收與中國大陸地區同樣的關稅稅率。

▲香港商務及經濟發展局局長邱騰華邱騰華反駁美國對港的新標籤規定。（圖／翻攝香港政府網）

當時港府發言人說，此舉將帶來混亂，也可能違反世貿組織規定，香港政府強烈反對；香港政府經濟顧問歐錫熊則說，相關要求很無理，但相信影響非常小，對香港經濟的衝擊微不足道。

雖該項規定近期已從9月25日，被延長到11月9日才會生效，但據香港特區政府新聞公報、港媒《東網》報導，邱騰華16日說，特區政府已即日採取進一步行動，今早正式約見美國駐港總領事，遞交信件，表達特區政府強烈反對美方新規定，要求美方立即撤回的立場。

同時，香港特區政府駐華盛頓及日內瓦經濟貿易辦事處也已將信函副本分別轉交給美國貿易代表辦公室、美國海關及邊境保衛局，以及在日內瓦的美國駐世界貿易組織（世貿）常設代表處，並會安排與美國相關部門商討此案。

邱騰華說，如果美方一意孤行，在雙邊層面未能達致滿意結果，「特區政府會根據世貿爭端解決機制，向美國採取行動。」

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