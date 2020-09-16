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路透指美國擬對台軍售7項武器　國防部：媒體自行臆測

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▲MQ-9B天空衛士(SkyGuardian)無人機。（圖／翻攝General Atomics 公司）

▲MQ-9B天空衛士(SkyGuardian)無人機。（圖／翻攝General Atomics 公司）

記者林銘翰／台北報導

路透社16日晚間報導，美國政府計畫大幅加碼對台軍售規模，4名消息人士透露，美國打算向台灣出售7種主要武器，包括水雷、巡弋飛彈和無人機。對此，國防部表示，此為媒體自行臆測。

根據路透社報導，美國總統川普政府加大對中國施壓之際，路透社報導，4名知情人士表示，美國計劃對台灣出售7項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機，讓台灣像「刺蝟」般難攻打。軍售消息人士指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預定本週向川普做簡報。

對此，國防部16日晚間表示，此為媒體自行臆測。

國防部指出，對於評估或洽談中之軍購案，均秉持低調保密原則處理，依慣例不予對外公開說明。

國防部強調，凡美對台軍售案件，國防部均會在美國正式進行「知會國會」時，即時向國人說明。

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