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違規交通遭追捕！他棄車留下彩票　警方PO文：你中獎了記得來認領

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▲警方用車上遺留的彩券，成功釣出嫌疑犯。（圖／翻攝自Facebook／@Cherokee Sheriff`s Office - Georgia）

▲警方用車上遺留的彩券，成功釣出嫌疑犯。（圖／翻攝自Facebook／@Cherokee Sheriff`s Office - Georgia）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國喬治亞州一名男子因交通違規遭警方追捕，於是決定棄車逃走，連背包也遺留車內，警方後來在背包內搜出毒品和彩票，於是PO文恭喜對方獲獎「它在這裡等你，歡迎來領取」，沒想到男子卻輕易上鉤，主動到辦公室領取彩票，成功將其逮捕。

根據美媒《舊金山紀事報》報導，警方於14日在I-75州際公路上發現違規車輛，於是展開了追捕行動，沒想到對方在交通停靠站棄車，逃到樹林裡，警方也在男子遺留的背包內，搜出1台筆電、1個裝有毒品的袋子、1張中了100美元（約新台幣2917元）的彩票。

隨後，警方在粉專「Cherokee Sheriff's Office - Georgia」公布彩券中獎名單，還寫下地址，歡迎得獎者到辦公室領取，試圖引誘對方上鉤，而單純的男子也沒考慮那麼多，就在上門的那一刻，立即遭警方逮捕。

警方發言人貝克（Jay Baker）回應，男子已被控持有非法甲基安非他命，不過等到案件告一段落之後，會把彩券物歸原主，但將扣留毒品。

To the suspect who ran on foot from our deputies on a traffic stop this morning on I-75, you left a winning $100.00...

Cherokee Sheriff's Office - Georgia 发布于 2020年9月14日周一

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