「友台派」岸信夫入菅義偉新內閣　陸籲恪守一中原則

▲菅義偉16日被選為日本新任首相。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

日本自民黨黨魁菅義偉16日被選為日本新任首相，內閣20人名單也已出爐，友台派的岸信夫接任防衛大臣。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌指出，中方領導人將向菅義偉致電祝賀，另「我們也希望日方恪守一個中國的原則，避免和台灣方面進行任何形式的官方往來。」

對於菅義偉成為日本第99任首相、新內閣成立，汪文斌說，我們注意到菅義偉首相近來多次表示，要和中國等周邊鄰國構築穩定合作關係，「我們表示讚賞。」

▲岸信夫日前隨日本弔唁李登輝訪台團來台。（圖／記者李毓康攝）

他說，中方願和日方新政府一道，按照中日四個政治文件確立的各項原則和精神，不斷鞏固政治互信，持續加強兩國各領域交流合作。

值得注意的是，在被問到由安倍胞弟、前日本外務副大臣岸信夫就任防衛大臣，中方有何評論時，汪文斌首先說，希望兩國防務部門加強對話交流，持續增進安全互信，推動構建建設性的雙邊安全關係，共同維護國際和地區的和平穩定。

接著汪文斌話鋒一轉，特別提到「我們也希望日方恪守一個中國的原則，避免和台灣方面進行任何形式的官方往來。」

事實上，日本新任防衛大臣岸信夫與台灣關係密切，他日前才隨日本弔唁李登輝訪台團來台，另今年1月12日，他亦在以眾議員身分訪台時，於總統府獲總統府蔡英文接見，被外界稱為是「台灣麻吉」、「友台派」。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）