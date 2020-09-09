南海淪「中美關係戰場」　2020～2021年最關鍵…走歪恐秒開火！

▲中國漁船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）捕魚。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

中國2020年可以說國際地位相當緊繃，除了中印邊境狀態升溫之外，南海區域的地位爭奪戰也未止息。《南華早報》分析，自新冠疫情出現後，南海局勢也伴隨政治問題升溫，而這一切都來自於中國的自信增加、美中關係的改變等，北京政府為了提升管轄權，先從南海下手。

根據《南華早報》報導，中國領導人習近平曾許下2049年大業願望，盼中國解放軍成為「世界級的軍隊」，如今已開始逐步跨向這個志向，2020年疫情之後，不斷在國際間嶄露頭角，希望可以得到各國的認可與參與，其中在管轄權的部分，更是重視在南海的發展，也讓南海成為中美關係角力的戰場之一。

中國解放軍、漁船進期頻繁在南海海域出沒，引起台灣、日本、菲律賓、印尼、馬來西亞等國家的關注，美軍也多次派出艦艇「巡邏」。2019年12月，越南、印尼、馬來西亞汶萊、菲律賓等國，都曾向聯合國提交信函，拒絕中國所提出的「九段線」標準。

▲美軍在南海。

報導中也分析，未來18個月中，南海的緊張局勢不太可能獲得緩解，加上美國11月總統大選，中美關係也步步動盪，屆時第一個發生軍事活動的可能就在南海；另外台海問題也可能讓南海雪上加霜，不僅有兩岸問題存在，台灣也在南海爭奪戰中的其中一位。

《南華早報》也分析，未來美中衝突只會加劇，2020美國總統大選前還不會出現過多的動盪，這是有鑑於美國兩黨在中國問題上有共識，之後若是拜登（Joe Biden）當選，可能將不會在南海問題上妥協，而川普若連任，那麼對中的強硬政策也不會減緩。

另外，對於東南亞國家而言，軍事行動需要高額的國家開銷，因此也只是維護自身權利、經濟海域的使用，對於未來展望度較低。

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