影／黃捷退出時代力量　邱顯智：王婉諭負責留人

記者林銘翰／台北報導

時代力量高雄市議員黃捷26日晚間宣布退黨，將以無黨籍身份在鳳山繼續深耕，為高雄做事，這也是時代力量自8月以來，繼台北市議員黃郁芬、林穎孟、苗栗縣議員曾玟學後，第4位宣布退黨的的縣市議員。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智27日受訪時表示，立委王婉諭與黃捷設有聯合服務處，因此目前交由王婉諭盡可能地慰留黃捷，若有進一步的消息會再向大家報告。

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量25日起展開為期3天的決策委員網路投票，黃捷胞妹黃蓉25日晚間卻在臉書發文指出，今年6月網路申請入黨並繳了黨費，但要登入投票時，網站卻說她的權限是尚未是黨員的「已送紙本審核」階段，且顯示「已經投票」訊息，懷疑自己成為人頭黨員「被」投票。黃捷26日晚間在臉書宣布退黨，將以無黨籍身份在鳳山繼續深耕，為高雄做事。

▲邱顯智表示，目前由王婉諭盡可能慰留黃捷。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

對此，邱顯智27日下午受訪時表示，王婉諭與黃捷在高雄鳳山設有聯合服務處，因此目前交由王婉諭盡可能地慰留黃捷，並且積極與其溝通，若有進一步的消息會再向大家報告。

邱顯智說，時代力量仍在進行決策委員選舉，今天是投票的最後一天，選務部分尊重選舉委員會與紀律委員會，由於他本人也是決策委員的參選人之一，因此不方便多做回應。

邱顯智指出，以自己過去擔任決策委員的經驗，以及黨內最近爆發的幾波爭議，可以看出時代力量許多規章的規範密度，都有非常嚴重的不足，「我也應該要共同承擔」，希望未來選出的決策委員將制度面做得更好。

邱顯智表示，他已經與王婉諭通過電話，目前由王婉諭負責與黃捷聯繫溝通比較妥當，目前時代力量決策委員已經總辭，中央黨部的相關事務皆交由秘書長陳志明處理，「我現在的狀況就是立法院黨團總召」。

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