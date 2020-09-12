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國民黨擬取消出席海峽論壇　江啟臣硬起來：央視先公開道歉再說！

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▲江啟臣出席「復興啟臣 聯歡之夜」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣出席「復興啟程 聯歡之夜」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平將代表國民黨參加海峽論壇，卻被大陸央視主持人稱「這個人要來求和」，國民黨秘書長李乾龍考慮取消隨行。對此。黨主席江啟臣12日晚間表示，相關當事人先道歉再說，兩岸交流必須在對等下進行。

王金平將率國民黨代表團前往廈門參加海峽論壇，但被央視主持人稱為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發國民黨內極度不滿。

對此，江啟臣晚間出席黃復興黨部黃國樑支部舉辦之「復興啟程 聯歡之夜」前受訪表示，海峽論壇是個交流的場合，兩岸對話、交流是海峽論壇主要目的，國民黨絕對不是為了參加而參加，交流必須在對等下進行，央視的言論對於交流來說有很大的負面影響，對於追求和平的人來說，是尊嚴的踐踏，先道歉再說。

至於取消出席海峽論壇的可能性，江啟臣回應，不排除任何打算，目前發生這樣的事情，需要相關當事人道歉要有公開道歉，一切已道歉之後再討論。

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