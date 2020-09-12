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反瘦肉精美豬　國民黨台南市黨部街頭發動連署

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▲國民黨發起的「全民顧食安公投」第一階段連署活動，由蔡育輝、方一峰等議員帶頭連署，在新營區農會辦事處走廊展開，得到民眾熱烈回響。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨發起的「全民顧食安公投」第一階段連署活動，由蔡育輝、方一峰等議員帶頭連署，在新營區農會辦事處走廊展開，得到民眾熱烈回響。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨發起的「全民顧食安公投」第一階段連署活動，由蔡育輝、方一峰等議員帶頭連署，在新營區農會辦事處走廊展開，得到民眾熱烈回響，也激起人民對於執政者未經國人同意，以行政命令一只公文，就要開放含萊克多巴胺的美豬進口，危害人民健康，感到不可思議和憤怒。

蔡育輝議員表示，人若吃入有瘦肉精的豬肉及內臟，就親像中毒，會四肢皮皮剉、心肝噗噗採，神經系統攏受損，帶來各種病症甚至死亡，現在民進黨執政，蔡英文總統宣布要進口這款豬肉及內臟呼大家呷，請大家來連署公投，拒絕有瘦肉精的美國豬進口，共同來保護咱們健康及生命安全。國民黨議員會當所有民眾的後盾，和市民一起爭取維護自己的權益。

方一峰議員表示，開放美豬進口是民進黨獨裁不尊重人民的鴨罷作風，全民怒火將燒向執政高層。台灣人民必須站出來，用手中的公投票告訴民進黨，我們不要美國豬，不能傷害國人的健康，這是世世代代國人基本的要求，我堅決反對國民的健康不能交易，人民必須參與。

▲國民黨發起的「全民顧食安公投」第一階段連署活動，由蔡育輝、方一峰等議員帶頭連署，在新營區農會辦事處走廊展開，得到民眾熱烈回響。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中國國民黨台南市黨部主任委員莊占魁表示，2012年民進黨曾發動反對瘦肉精美豬進口遊行抗議活動，當時的蔡主席曾說，馬政府在處理美豬美牛進口，從來沒有跟我們商量過，沒跟我們的國會商量，也沒跟在野黨商量，這種政府是不透明的，是欺負民眾的。我們用民進黨執政前的標準，來要求執政的民進黨，退回開放美豬進口的行政公文，我們要求民進黨和在野黨協商，重新回到談判桌，以保護我們子孫食的安全，不容許民進黨為了政治利益交換國人健康，傷害豬農的生計。國民黨一定保護全國人民的健康，希望蔡政府懸崖勒馬不要執迷不悟欺壓善良的台灣人民。

最後，由中國國民黨台南市黨部主任委員莊占魁帶領大家齊呼口號「捍衛台灣豬，萊豬不要來」的憤怒聲中結束。13日將前往下一站崇誨市場（林森路二段192巷24弄路口）早上9時開始連署。

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