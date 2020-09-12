央視主持人改讚王金平「有分量」　最新節目：對兩岸有正面影響！

▲李紅主持的節目先前以「這人要來大陸求和」作為主題，引起國民黨強烈反彈。



記者蔡紹堅／綜合報導

央視主持人李紅主持的節目日前稱王金平赴陸參加海峽論壇是「向大陸求和」，引起國民黨嚴重反彈，國台辦還為此在晚間發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」。似是受到風波影響，李紅11日最新一集的《海峽兩岸》節目不再提到「求和」，而是改稱王金平「有分量」，並強調王金平率團訪陸「對兩岸有正面積極的影響」。

▼最新一集節目，李紅稱王金平「有分量」，強調訪陸「對兩岸有正面積極的影響」。（圖／翻攝央視）



李紅11日的節目不只完全不提「求和」，還直接把主題設定為「王金平率團訪大陸有助兩岸交流」，李紅更在節目一開場就表示，「在島內政壇有一定份量的王金平，此時帶團參加海峽論壇，對兩岸交流有積極、正面的影響。」

李紅更進一步指出，民進黨當局阻撓兩岸交流活動，「在這樣的背景下，特別需要有王金平這樣的一個人，帶團來大陸進行一些相關事宜的溝通。」

節目的最後，李紅還說，在兩岸之間的局勢非常複雜及嚴峻的大背景之下，王金平能夠帶團赴陸參加海峽論壇，「無疑是邁出了非常積極的一步。」

▼王金平將率團赴陸參加海峽論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

