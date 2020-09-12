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反擊求和說…國民黨還有「這招」　李正皓：一定可獲台灣人掌聲

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▲▼國民黨 主席江啟臣 祕書長李乾龍 黨旗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院前院長王金平率團出席「海峽論壇」，結果遭央視稱「這人來求和」引發國內強烈反彈。對此，國民黨前黨員李正皓表示，若國民黨把握機會硬起來嚴正聲明「拒絕出席海峽論壇」，一定可以獲得台灣一部份人掌聲。

李正皓12日於臉書表示，拒絕出席海峽論壇是國民黨撕下親中標籤的絕佳機會。政治上有個不變的定律，貼標籤容易、撕標籤難。長期以來，國民黨都被貼上親中標籤，其中的原因很大一部分是自作孽、另外一小部分是對手政黨的操弄，若依正常的政治操作，國民黨根本沒有機會撕下身上的親中標籤，但中國犯了一個錯，而這個錯誤正是國民黨的絕佳機會。

李正皓指出，全台灣沒有人可以接受央視主播李紅說國民黨是來求和的話，若國民黨能把握這個機會，硬起來、嚴正聲明，「拒絕出席海峽論壇、國民黨黨公職人員亦不准以個人名義出席，否則黨紀處分」，這樣，雖然不能一次撕下身上所有的親中標籤（畢竟真的太多），但一定可以獲得台灣人一部分掌聲。一念天堂；一念地獄，國民黨靜下來思考看看。

王金平將率國民黨代表團前往廈門參加海峽論壇，但被央視主持人稱為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發國民黨內的不滿。黨主席江啟臣12日表示，參加海峽論壇是交流，不是求和，追求和平是參加的最大目的。至於是否取消，江啟臣說，參加海峽論壇是為了交流，不是為參加而參加。

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