王金平出席海峽論壇變求和　柯文哲：大陸應解釋否則恐破局

▲柯文哲出席2020西門商圈「友善享樂祭」第七屆Cosplay決戰西門町。（圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院前院長王金平將率團出席海峽論壇，但中國官方媒體卻稱「這人來求和」，引發藍綠抗議。對此，台北市長柯文哲12日表示，大陸方面一定要出來解釋，「不要說道歉，你不解釋人家一定不會去的」，並直言若大陸不解釋，那這大概就破局了。

針對王金平參加海峽論壇被大陸說是求和，柯文哲表示，這很簡單，大陸方面一定要出來解釋，「不要說道歉，你不解釋人家一定不會去的」，所以現在這個球又打回去，大陸要去收拾。

媒體追問，王金平目前仍執意要去，柯文哲說，在他（王金平）出發前大陸一定要解釋，「如果大陸不解釋，那這大概就破局了」。

其他人也看了這些新聞...

►王金平海峽論壇見全國政協主席 替綠營傳話「延續ECFA」

►王金平赴海峽論壇變幫「九二共識」背書 想拖蔡英文下水

►總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇



相關新聞...

► 王金平被稱來求和 國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

► 國民黨連夜向國台辦、海峽論壇抗議 反擊陸媒稱王金平「來求和」

► 海峽論壇講稿不提「九二共識」 王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

►振興一下我們的美麗