國民黨青年軍發起「返聯」募資　活動截止前2天進度仍0％

▲前國民黨青年團總團長林佳興等人發起「ROCforUN」的募資活動，至截止日前兩天，整體進度仍0％。（圖／翻攝自嘖嘖募資平台）

記者蘇晏男／台北報導

由前國民黨青年團總團長林佳興與幾名「中華民國青年派」組成的「ROCUN 返聯特攻隊」，於4日發起「ROCforUN」募資活動，盼透過集刊登國旗圖文《華盛頓郵報》，於聯大開議期間讓美國與世界看見台灣，傳遞全世界支持「中華民國，民主自由」與「自由中國」（Free China）朋友的心聲，然而至截止日前兩天，整體進度仍掛蛋。

根據該募資平台內容指出，「中華民國是我們的國家、國名，也代表一套我們所奉行的民主制度與自由價值。不管你的國家認同為何，中華民國（The Republic of China）除了有歷史連結、國際法理，更可以團結最多海內外、甚至對岸內部的華人支持者。」

「我們與美國並肩作戰、打贏了世界大戰，並創立了聯合國。如果配合當前的國際情勢、國際法的應用、內部最大共識公約數以及可以根本性挑戰中共合法性幾點來看，使用「中華民國」（R.O.C.）為名返回聯合國是較為切實可行的。」

「ROCUN 返聯特攻隊」也寫下三大訴求，第一，強化中華民國在台灣實踐民主自由的價值論述，嚴正抗拒中共專制威脅，加強國際社會對台灣的實際支援；第二，推動華美復交，呼籲美國找回老朋友；第三，長遠邁向推動台灣2350萬人重返聯合國。

至於該募資活動要做到什麼？「ROCUN 返聯特攻隊」表示，要邀請民眾一同集資，讓中華民國國旗登上《華郵》（半版／全版彩色），讓美國與國際社會在今年聯合國大會召開期間能看見中華民國國旗與相關文宣，進而關注中華民國返聯議題與台灣人的國際參與權利。

然而，截至12日下午2時55分，「ROCforUN」募資活動僅有22人贊助，共1萬9643元，對於總體目標240萬來說，進度只有0％。此外，該募資活動將在14日晚間11時59分截止。