　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨青年軍發起「返聯」募資　活動截止前2天進度仍0％

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前國民黨青年團總團長林佳興等人發起「ROCforUN」的募資活動，至截止日前兩天，整體進度仍0％。（圖／翻攝自嘖嘖募資平台）

▲前國民黨青年團總團長林佳興等人發起「ROCforUN」的募資活動，至截止日前兩天，整體進度仍0％。（圖／翻攝自嘖嘖募資平台）

記者蘇晏男／台北報導

由前國民黨青年團總團長林佳興與幾名「中華民國青年派」組成的「ROCUN 返聯特攻隊」，於4日發起「ROCforUN」募資活動，盼透過集刊登國旗圖文《華盛頓郵報》，於聯大開議期間讓美國與世界看見台灣，傳遞全世界支持「中華民國，民主自由」與「自由中國」（Free China）朋友的心聲，然而至截止日前兩天，整體進度仍掛蛋。

根據該募資平台內容指出，「中華民國是我們的國家、國名，也代表一套我們所奉行的民主制度與自由價值。不管你的國家認同為何，中華民國（The Republic of China）除了有歷史連結、國際法理，更可以團結最多海內外、甚至對岸內部的華人支持者。」

「我們與美國並肩作戰、打贏了世界大戰，並創立了聯合國。如果配合當前的國際情勢、國際法的應用、內部最大共識公約數以及可以根本性挑戰中共合法性幾點來看，使用「中華民國」（R.O.C.）為名返回聯合國是較為切實可行的。」

「ROCUN 返聯特攻隊」也寫下三大訴求，第一，強化中華民國在台灣實踐民主自由的價值論述，嚴正抗拒中共專制威脅，加強國際社會對台灣的實際支援；第二，推動華美復交，呼籲美國找回老朋友；第三，長遠邁向推動台灣2350萬人重返聯合國。

至於該募資活動要做到什麼？「ROCUN 返聯特攻隊」表示，要邀請民眾一同集資，讓中華民國國旗登上《華郵》（半版／全版彩色），讓美國與國際社會在今年聯合國大會召開期間能看見中華民國國旗與相關文宣，進而關注中華民國返聯議題與台灣人的國際參與權利。

然而，截至12日下午2時55分，「ROCforUN」募資活動僅有22人贊助，共1萬9643元，對於總體目標240萬來說，進度只有0％。此外，該募資活動將在14日晚間11時59分截止。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
逛好市多驚見「天王級巨星」　她尖叫：從身邊走過！
快訊／成大男失聯1天　陳屍化工系館頂樓
立委爆「東沙島被包圍60hrs」　海巡署還原海上狀況
Keanna罕見鬆口35年隱疾　PO大腿內側驚悚照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨青年軍發起「返聯」募資　活動截止前2天進度仍0％

北流剛開幕就爆人事內鬥　柯文哲：會做到監督

陳時中拔三箭選2022北市　柯文哲：健保調漲沒這麼容易

王金平出席海峽論壇變求和　柯文哲：大陸應解釋否則恐破局

丁允恭劈多女民進黨婦女部冷處理　柯文哲：毫不意外　

王定宇爆料「東沙島被包圍60hrs」！海巡聲明打臉：有6艘商輪通過

公投反美豬！藍營酸：丁允恭抬女友上辦公桌，蔡英文端美豬上餐桌

「沒有中華民國就無九二共識」　林為洲：海峽論壇就帶國旗去

國民黨捍衛台灣豬　雲林縣黨部啟動公投連署萊豬不進口

反文在寅醫療政策！南韓醫大生「堅持罷考」：盼醫界前輩重回陣線

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

休旅車卡位...香蕉攤商怒放大絕　生意照做！網一看驚：有靈車FU

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

噁爆！大媽咬生蝦又放回迴轉道　店員阻止...她：太腥！旁邊沒碰到

國民黨青年軍發起「返聯」募資　活動截止前2天進度仍0％

北流剛開幕就爆人事內鬥　柯文哲：會做到監督

陳時中拔三箭選2022北市　柯文哲：健保調漲沒這麼容易

王金平出席海峽論壇變求和　柯文哲：大陸應解釋否則恐破局

丁允恭劈多女民進黨婦女部冷處理　柯文哲：毫不意外　

王定宇爆料「東沙島被包圍60hrs」！海巡聲明打臉：有6艘商輪通過

公投反美豬！藍營酸：丁允恭抬女友上辦公桌，蔡英文端美豬上餐桌

「沒有中華民國就無九二共識」　林為洲：海峽論壇就帶國旗去

國民黨捍衛台灣豬　雲林縣黨部啟動公投連署萊豬不進口

反文在寅醫療政策！南韓醫大生「堅持罷考」：盼醫界前輩重回陣線

中職／陳俊秀衝本壘改判　洪總：怎麼看都是得分

墾丁後壁湖潟湖保護區違規採捕漁獲 海巡依法開罰守護海洋

開另一個女生副本...她貼照轟「趕著去速嗎」！2萬人傻眼　下場曝

2內鬼創虛擬客戶下訂單　「螞蟻搬家」Ａ走公司千萬高檔機油

新郎婚禮現場「打遊戲」！新娘無奈眼神死...網看傻：她放棄了

只顧搶口罩！孩「弄翻整鍋茶葉蛋」被燙紅爆哭　大媽反應扯爆

獨／他「屁股插無形刀」爆痛！疑中惡招「草人插針」　醫揭真相

簡廷芮：久違的瀏海+短髮！　從上往下一拍「超兇畫面」全被看光

新聞畫面被剪貼亂賣減肥藥！　羅巧倫暴氣開罵：沒良心

快訊／金山台2線下大雨...轎車自撞護欄180度甩尾　車頭凹陷全毀

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

丁允恭前妻嚴婉玲首發聲：祝受傷女可平復

即／台中市前議員林威邦猝逝！　享年57歲

王定宇爆中共包圍東沙超過60小時

丁允恭前女友向陳菊陳情內容曝光

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

單挑蔣萬安戰台北市？陳時中：回去問老婆

陳菊：是賴清德引薦他到行政院

「求和」說引戰　國民黨：不道歉就取消

王定宇爆東沙島被包圍！海巡聲明打臉

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

楊秋興爆「小三現在進行式」 韓國瑜悄撤告

看到入選決策委員　黃捷後悔退黨？

江啟臣怒批央視誣衊：完全無法接受

高雄乙烯外洩！陳其邁遭轟：緊緊緊喊假的

更多熱門

相關新聞

邱于軒：丁抬女友上辦公桌，蔡端美豬上餐桌

邱于軒：丁抬女友上辦公桌，蔡端美豬上餐桌

總統蔡英文日前宣布，明年開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨12日在全國22縣市同步舉行「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署。國民黨立委吳怡玎、高雄市議長曾麗燕也率領同黨籍高雄市議員簽署公投單，宣示黨團將提出增修地方自治條例，要求瘦肉精零檢出。邱于軒則嘲諷，「高雄市前新聞局長丁允恭把女友抬上辦公桌，蔡英文把美豬端上人民的餐桌」。

林為洲：海峽論壇就帶國旗去

林為洲：海峽論壇就帶國旗去

力挺台豬、捍衛健康　市場連署近千人參與

力挺台豬、捍衛健康　市場連署近千人參與

王金平赴海峽論壇變求和　綠委籲取消行程

王金平赴海峽論壇變求和　綠委籲取消行程

苦苓／萊克多巴胺12問

苦苓／萊克多巴胺12問

關鍵字：

募資聯合國國民黨青年團

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

澎恰恰宣布破產「欠錢的人全都裝死」

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

76億財產全給利智　李連杰認錯前妻

雪莉日記公開：幼時受的傷害影響巨大

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面