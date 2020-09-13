求和說惹風波！央視改口：歡迎王金平出席　讚國民黨「有擔當」

▲王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

第十二屆海峽論壇於9月19日舉行，立法院前院長王金平將率團出席，不過大陸央視主持人李紅日前稱其是「向大陸求和」，引發爭議。似是受風波影響，央視新聞今（13）早發表海峽時評，強調「歡迎王金平率團出席海峽論壇」。

《央視》評論節目主持人李紅近日表示，王金平此行訪問大陸，是代表民進黨去「求和」，引起各界譁然。國台辦還為此在晚間發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」。

▲央視主持人李紅日前稱王金平是要去大陸求和。（圖／翻攝央視）

似是受到風波影響，央視新聞今（13）早發表《歡迎王金平率團出席海峽論壇》的海峽時評，稱兩岸同胞是骨肉天親，兩岸同胞走親、走近，以對話取代對抗，以交流凝聚智慧，符合兩岸同胞的切身利益；為兩岸交流奔走，為改善兩岸關係努力的各界人士都會得到兩岸同胞的支持，贏得兩岸同胞的尊重。

文內還提到，2019年時任國民黨副主席曾永權出席海峽論壇，今年國民黨則由前副主席王金平登陸，「國民黨堅持兩岸交流的擔當，展現了對歷史負責的態度。」

在當前兩岸關係和平發展受到極大干擾的情況下，有輿論期待「由於王金平先生邁出的這一步，或者說是國民黨派王金平先生邁出這一步以後，兩岸交流或將由此進入恢復狀態。」文章強調，這種期待也是「我們樂見成為現實的」。

評論最後指出，求和平、求穩定、求發展是兩岸同胞的共同願望；民進黨當局逆時代潮流，汙衊抹黑兩岸交流，不得人心，最終註定失敗；兩岸民眾匯聚起推動兩岸關係向前發展的巨大力量和歷史趨勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。

▼央視主持人李紅在最新一期節目中，改口稱王金平此行對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）