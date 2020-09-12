北市知名影廳狼出沒！光頭男坐少女身旁「超噁DIY」　媽轉頭怒逮

▲原PO趁著假日帶家人到影城看電影，不料卻遇到色狼坐在女兒身旁打手槍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市知名影城驚爆性騷！一名網友在臉書爆怨公社PO文指控，今（12日）下午帶著家人到影城看電影，不料一名光頭男子不顧影廳內人潮眾多，竟趁著光線昏暗時坐在女兒身旁自瀆；由於男子動作太過醒目，原PO注意到後立即出言制止，不料男子卻無絲毫悔意，還辯稱「我是在抓癢」，氣得原PO當場報警處理。

「帶家人到影城看電影，卻碰到狼！」原PO在臉書撰文控訴，該名光頭男子當時戴著口罩坐在女兒身旁，待電影開始播放、影廳內燈光暗下來後，男子竟然開始打起手槍，當場被原PO抓包後還不認帳，大言不慚狡辯「我是在抓癢」，讓原PO氣得當場報警。

PO文曝光後立即引起網友討論，紛紛痛斥「有夠誇張，噁心」、「鬧大就會有人重視了」、「是看哪部？怎麼會看到打手槍」、「心理變態」、「真的是有事嗎？哪裡都不安全」、「噁爆了，基本的羞恥心都沒有！」

警方初步調查，媽媽於下午3時許帶著15歲女兒前往知名影城看電影，不料女兒身旁的羅姓男子（40歲）卻突然掏出下體；少女目睹後嚇得急忙告知母親，母親一轉頭即見到羅男生殖器裸露，當即報警，目前雙方已被帶回派出所釐清案情。