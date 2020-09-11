67萬旅客僅發現15人染疫！　美14日取消「特定國家」旅客限地入境

▲計劃取消針對來自部分國家旅客實施的嚴格健康監測措施。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國計劃下週起取消先前針對來自部分國家旅客實施的嚴格健康監測措施，意即這些旅客不再僅限從美國15座大型機場入境。

美國為防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19），今年一月起針對從部分國家啟程的旅客實施額外健康監測措施，包括中國、伊朗、多數歐陸國家、英國、愛爾蘭、巴西等地的旅客。從這些國家前往美國的多數旅客，若非美國公民，都被拒絕入境。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，政府將自9月14日起取消限制。

疾病管制暨預防中心還表示，包括量體溫及詢問旅客有無症狀在內的現行監測措施「成效有限」，因為部分感染者並無症狀，或症狀很輕微。旅客要先經過健康監測才能通關。

疾病管制暨預防中心指出，走過這套流程的67萬5000名旅客中，只有不到15人是透過額外監測程序發現染疫。

美聯社報導，美國當局取消這些措施後，疾病管制暨預防中心將採取其他防疫方法，例如更積極應對機場內通報的病例、採電子方式蒐集乘客聯絡資訊以避免大排長龍，並可能實施採檢以降低旅程相關感染風險。

美國航空協會（Airlines for America）今天聲明表示：「我們將持續支持把稀缺的監測資源用在最具效率之處；而且，有鑑於疾病管制暨預防中心找出可能具健康問題的旅客人數極少，（我們）認同繼續在這些機場執行監測已無意義。」

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