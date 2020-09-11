美國有「俄中韓都不知」的秘密武器！川普驚洩密　軍武專家忙解讀

▲川普誇稱美國有一套「無人知曉」的武器系統。（圖／路透）



文／中央社

華府資深記者伍德華新書爆料，美國總統川普受訪時誇稱美國有一套「無人知曉」的武器系統，且可能是核武，川普這一席話讓全球軍事專家爭相解析有幾分真假。

因揭發水門案聞名的傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）預定9月15日出新書「憤怒」（Rage，暫譯），收錄17段有紀錄的專訪內容。法新社報導，川普在其中一段訪問中，看似披露最高國防機密。

川普說得曖昧 留下想像空間

川普表示，他的政府已建立一套無人知曉的武器系統，連俄羅斯和中國領導人都不知道，而且他似乎想說是「核子」武器系統。

倘若這段披露內容為真，恐會撼動大國政治，激起軍備競賽。

然而新書披露這段去年12月5日錄下的54個字詞內容語焉不詳，主要是因為川普在說「核子」一詞時有所中斷，似乎在自我糾正，然後改說「武器系統」。

川普當時說：「但我已建了一個核..一個武..我建了一套武器系統，是我國從沒有過的武器系統。」

▲北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



「我們有大家從未看過或聽聞的東西，連（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）和（中國國家主席）習近平都沒聽過，無人知曉。我們的東西很驚人。」

伍德華表示，他已個別從消息人士確認，美國確實有新的秘密武器，但沒透露是否為核武。

川普說話幾分真假 專家各有解讀

武器專家表示，他們不確定川普所指為何，或是否為川普的招牌空話。

美國科學家聯盟（FAS）核武專家克里斯登森（Hans Kristensen）表示，川普可能是指低當量核彈頭W76-2。美國今年元月首度將此部署於核潛艦，就在川普向伍德華說溜嘴的一個月後。

核子科學家羅費爾（Cheryl Rofer）則表示，川普可能指剛在研發的全新核彈頭W93。美國國防部今年稍早才首度披露研發W93。

另有專家認為，川普根本不是指核武。由於近期俄羅斯和中國看似在極音速滑翔載具（HGV）研發上領先，川普也可能是在放話。目前幾乎不太可能有辦法攔截具有HGV設計的飛彈。

然而羅費爾也說，光靠川普幾句話分析總是有風險，「他很常誤解，也很常說謊，『從來沒人有過』是他招牌大話之一」。

美國國防部被問到川普此言時顯得有所保留。發言人卡佛（Robert Carver）說：「我將得把你的提問轉呈白宮，由他們說明總統這番話的意思。」

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