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陸新冠疫苗已「接種數十萬人」　陸媒：目前零感染！

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▲▼大陸新冠疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大陸新冠疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國藥集團中國生物負責人日前就新冠滅活疫苗緊急使用和海外III期臨床研究情況公開透露，國藥中國生物研製的2款新冠滅活疫苗緊急使用，已經接種了數十萬人次，無一例明顯不良反應，無一人感染，「其中打完疫苗之後去海外高風險國家和地區的數萬人，截至目前實現了零感染。」

據《科技日報》報導，國藥中國生物總法律顧問周頌透露，新冠滅活疫苗的緊急使用，面向的都是高風險暴露人群，比如救治新冠感染者的醫療機構醫護人員，去往疫情高風險國家的外交人員、外派員工，中資企業「一帶一路」建設人員等等。

他指出，這幾萬人打完疫苗之後，已經到海外幾個月時間了，「他們在海外是有平行對照的，也就是說海外有區域疫情暴發，他們打了疫苗去到那裡，和留守當地的員工對比，有留守的員工感染了，他沒有感染，類似這樣的平行對照的例子在多個國家都有，尤其是打完疫苗之後去海外高風險國家和地區的數萬人，實現了零感染，這證明了疫苗的有效性。」

此外，國藥中國生物副總裁張雲濤表示，新冠滅活疫苗I、II期臨床研究在大陸做，都產生了中和抗體，「中和抗體檢測是個金標準，在海外的III期臨床研究中，也會持續觀察中和抗體，中和抗體是可比較的，在海外的試驗擴大了人種、國家和人群，最主要還是被海外認可，對於以後的應用會更好。」

他透露，目前，新冠滅活疫苗在國際上有5億劑的意向。

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