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9/17起國產醫用口罩需標「MD、MIT」　食藥署教3招辨真偽

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▲暗黑國家隊賣假口罩...賺500萬！調查局曝「3細節」分辨真偽。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲9/17起國產醫用口罩需標「MD、MIT」，食藥署教3招辨真偽。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

為方便民眾辨識國產醫用口罩，食藥署預告「平面式醫用口罩標示應刊載事項」，規範自9月17日起需逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，食藥署也公佈「國產平面式口罩辨識3要訣」，包括品名、許可證字號等，讓民眾有所依循。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧指出，國產醫用口罩自9月17日起，需強制於口罩本體、距離邊緣1.5公分內，逐片以鋼印標示「MD」、「Made In Taiwan」，標示之字高不得小於0.4公分，但不包含醫用N95等級以上、非平面及專供外銷的醫用口罩。

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不過，由於在實名制口罩中，兒童口罩多為「立體式」，被問到是否會造成標示漏洞？林欣慧表示，新制是以快速上路，且不影響產量為原則，第一階段事仍先以平面口罩加印，之後再考量是否納入立體醫療口罩。

林欣慧提到，9月17日新制上路後，製造的口罩均須依公告規定標示，但於年9月16日前國內合法生產的平面式醫用口罩，仍可持續販售，若到12月17日前仍未售完，才需回收市面產品，連同庫存品送地方衛生主管機關驗章後，才可以繼續販售。

食藥署再次提醒，選購醫用口罩，請認明最小包裝或標籤刊有衛福部核准之醫療器材許可證字號、品名、製造廠名稱及地址，以及MD、Made In Taiwan等資訊。國產醫用口罩許可證字號應為「衛部（署）醫器製字第000000號、衛部（署）醫器製壹字第000000號」，民眾在選購時務必睜大眼睛。

▼國產口罩辨識3要訣。（圖／食藥署提供）

▲口罩辨識3要訣。（圖／食藥署提供）

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