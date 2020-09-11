野火突襲「車毀」來不及逃…1歲兒亡　夫妻全身燒傷躺河邊

▲海蘭德夫妻度假遇野火，1歲兒子不幸身亡。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國華盛頓州一對夫妻上周末帶著1歲的兒子到奧卡諾根（Okanogan）的別墅度假，沒想到卻遇上野火，一家人試圖開車逃離卻來不及，等到搜救隊在一處河邊發現這家人時，1歲兒子已死亡，夫妻則嚴重燒傷，目前仍未脫離險境。

根據《紐約郵報》與《西雅圖時報》報導，31歲的海蘭德（Jake Hyland）上周末帶著26歲的懷孕妻子潔米（Jamie Hyland）與1歲大的兒子烏里爾（Uriel Hyland），一起到奧卡諾根的郊區別墅度假，沒想到卻遇上「冷泉野火」（Cold Springs Fire）。

奧卡諾根陷阱辦公室表示，8日下午找到了海蘭德已經被燒毀的車子，9日上午在哥倫比亞河岸（Columbia River）找到夫妻倆，全身嚴重燒傷，奄奄一息地倒在地上，而他們的兒子烏里爾已不幸身亡。報導指出，潔米全身有40％至50％灼傷，海蘭德則有25％燒傷，兩個人目前都尚未脫離險境；官方未透露烏里爾的死因。

他們的家人在募資網站「GoFundMe」募集醫療費，並表示這對夫妻別墅的所在地非常偏僻，沒有任何收訊，可能因此錯失了尋求救援的機會。

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