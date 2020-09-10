曾玟學發千字文護賴品妤　「退黨無關戀情」駁時力入贅新潮流說

▲苗栗縣議員曾玟學。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

立委賴品妤、議員曾玟學「品學戀」曝光後，與時代力量的風波持續延燒，曾玟學10日在臉書發千字文護女友，批時力不斷以言論騷擾、甚至性羞辱，這對賴品妤很不公平；並力駁「入贅新潮流」、跳船民進黨一說，反擊時力的行為與過去針對性別言論的高道德標準相左。

曾玟學在臉書以千字文護愛，他強調，「品學兼優」與退黨完全無關，離開時代力量從頭到尾，都是和時力內部的問題；令人遺憾的是，這幾天還是有時力的黨工職、黨務人員對賴品妤不斷言論騷擾，甚至是性羞辱，這很不公平。

他批評，對比時代力量過去對政治人物性別言論的高道德標準，甚至自家人在性別議題上受到攻擊時的大動作捍衛；這次黨僅呼籲將焦點拉回重要公眾議題，別為私領域模糊焦點的聲明，更是顯得蒼白無力。

曾玟學質問，難道女性政治人物遭受這樣的性羞辱不是重要的性別議題？難道使用乘龍快婿、入贅新潮流、透過身體控制別人等等誇張的父權言論，是所謂的進步價值？

外界傳聞曾玟學在為跳黨做準備，他重申，有人覺得這是要加入民進黨的華麗轉身，但跟大家報告，從退黨到現在有來邀請入黨的，僅有一次在苗栗的餐會行程席間，中國國民黨的議員詢問要不要加入；離開時代力量從頭到尾，就是和時代力量內部的問題。

曾玟學無奈表示，這樣的組織文化，有用時把年輕人當做棋子、沒用時當做棄子切割，他沒有辦法再花力氣虛耗下去，也沒有再待的必要，希望這種黨內打壓、退黨追殺的劇碼能到此為止。