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賴品妤直播開嗆時代力量：為何要對兩個不是黨員的人發聲明

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▲賴品妤9日晚間開直播談論感情被媒體接露等事。（圖／翻攝賴品妤臉書直播）

▲賴品妤9日晚間開直播談論感情被媒體接露等事。（圖／翻攝賴品妤臉書直播）

記者蘇晏男／台北報導

針對與苗栗縣議員曾玟學戀情被媒體曝光卻反遭外界批評，民進黨立委賴品妤9日晚間直接點名時代力量，並質疑時代力量為何要對兩個不是黨員的人發聲明？而對於被譴責只會穿著很少、露奶的言論，她則反擊對方雙重標準，「不知道講的人是什麼心態這樣講話」。

賴品妤晚間在臉書開直播表示，事發後有留言批評他們被偷拍是自找的說法完全有問題，作為公眾人物她也不想私領域被暴露在大眾之中，「難道我不知道有記者跟我嗎？」但記者的行為她無法管，且她跟曾玟學也沒有做見不得人的事情，不知道為何常出現許多流言質疑。

對於其他政黨的批評，賴品妤直接點名時代力量。她表示，不知道為何時代力量要對兩個不是黨員的人發聲明，且聲明內容還要她跟曾玟學把焦點拉回公共討論，不要模糊焦點等等的說法，實在無法苟同。

賴品妤認為，這些聲明是兩面手法，因為當這件事被爆出後，有很多黨公職或黨務人員對她寫出厭女、性羞辱的話語，要她不要講，回歸公共議題，「這說法很有問題」。她強調，「所以今天一個女人受到騷擾或一個女人受到網路性別羞辱，並不是一個很重要的議題嗎？所以我覺得這說法完全是把性別平權當作小事」。

而針對被譴責只會穿著很少、露奶的言論，賴品妤表示，「這樣的言論很有趣」，第一，她的價值觀是任何人都可以穿自己喜歡的樣子，儘管同意要有更高標準檢視公眾人物，但她不學得穿著包含其中，「講這種話是雙重標準」，因為時力有黨公職在其他場合布料也很少時，卻沒看到這些批評，「不知道講的人是什麼心態這樣講話」。

第二，作為一個公職人員，特別是年輕女性的政治人物，可以看到，有這些條件的人，過去被媒體接漏感情都非自願，但接踵而來的批評是「你都沒有在做民代工作，都在談戀愛、生小孩」。賴品妤表示，這說法很弔詭，「我不覺得公領域經不起檢視」，她做了什麼都有在粉專報告，「我敢說，公領域上我沒有對不起任何人」，且在立法院裡，有伴侶的立委多過沒有伴侶，為何只有年輕女性政治人物關係會被大做文章？這是社會問題。

賴品妤強調，她提出這樣的看法，是認為會說這種話的人，錯的完全是你，「我只是做我的工作，過我的生活，事實上，委員裡面有伴侶的人遠多於沒有伴侶的人，你卻不會檢視這些人，第一個就是說，這是大家的私事，你無權過問；第二個就是說，你如果那麼在意，最好你就每一個都去看」。

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