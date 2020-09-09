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挨批「露胸搏版面」　賴品妤反擊邱顯智妻：穿衣與工作無關

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▲▼「給18歲的你質詢立委！—降低年齡限制主流化」座談會 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委賴品妤與退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學傳出戀情，時代力量立委邱顯智妻子黃琬婷卻在網路上批評，「不要整天都是露胸穿新衣的八卦新聞，人重自重…衣服來搏版面還沾沾自喜，這是在羞辱大家的智商」。對此，賴品妤9日上午受訪時強調，「我穿什麼衣服跟我的工作沒有任何關係」，不知道為何會有這樣的發言。

民進黨立委洪申翰、周春米、蘇巧慧、賴品妤9日上午於立法院舉辦「給18歲的你質詢立委！降低年齡限制主流化」座談會，賴品妤會前受訪時表示，自己已經與曾玟學交往好一陣子，兩人自太陽花學運期間就認識彼此，她認為曾玟學工作很認真，一開始印象就蠻好的，也曾經有一些業務上的往來，因此覺得對方是蠻可靠的夥伴。

▲▼「給18歲的你質詢立委！—降低年齡限制主流化」座談會 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰舉辦「給18歲的你質詢立委！降低年齡限制主流化」座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

有關黃琬婷8日在臉書上批評，「不要整天都是露胸穿新衣的八卦新聞，人重自重…衣服來搏版面還沾沾自喜，這是在羞辱大家的智商」，賴品妤說，，自己要穿什麼衣服跟她的工作沒有任何關係，過去時代力量許多黨公職穿的布料也比較少，她支持每一個人穿著每個人想穿的樣子，不知道為何會有這樣的發言。

此外，前時代力量不分區立委候選人翟本喬8日上午在臉書發文，批評「我就說曾玟學沒那麼淺薄，會為了被講幾句幹話而退黨。不過我只說對了一半，他的確不是因為被講幹話而退黨。跟講話無關」，事後卻引起網友群起砲轟，翟本喬緊急刪文後道歉，表示「祝福你們有個美好的未來」。

對此，賴品妤表示，她與曾玟學兩人都已經不是時代力量黨員，部份的時代力量黨公職也曾有諸多不當的言論，相信大家都有看到。她也反問，「一個女性從政人員遭受大量性羞辱，就不是一個正經的議題嗎，女人的受害都不是一個正經議題嗎」。

賴品妤也直言，如果因為自己的伴侶而影響在工作、組織裡的角色，那這個人不適合從政，外界盛傳曾玟學早就決定退黨的說法「完全是無稽之談」，且曾玟學決定退黨時並沒有特別向她講什麼，「不管他有沒有退黨我都會支持他」。

▼邱顯智妻嗆賴品妤：別整天露胸穿新衣搏版面，羞辱大家智商。（圖／翻攝「高度台味」臉書）

邱顯智妻嗆賴品妤：別整天露胸穿新衣搏版面，羞辱大家智商！（圖／翻攝「高度台味」臉書）

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