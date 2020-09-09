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開放美豬欠缺敏感族群風險評估　時力要求衛福部提科學實證

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▲▼時代力量立法院黨團召開「完善風險評估，反對開放內臟」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量立法院黨團召開「完善風險評估，反對開放內臟」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前宣布將逐步開放美豬、美牛進口，時代力量立委陳椒華9日表示，健康風險評估須針對敏感族群如哺乳婦女、懷孕婦女、母乳寶寶、心血管高危險族群進一步研究，並且提出科學實證，呼籲衛福部盡快提出科學實證並與國人完善溝通，避免影響民眾健康。

我國將於明年開放含瘦肉精美豬及30月齡以上美牛進口，衛福部長陳時中日前召開記者會公布豬肉萊克多巴胺殘留容許量，表示將參考國際食品法典委員會（CODEX）為豬肉、豬肝、豬腎及豬脂肪等部位訂定標準，也另訂定其他可供食用部位如豬腸、豬肺等殘留標準為0.01ppm。

對此，時代力量立法院黨團9日上午召開「完善風險評估，反對開放內臟」記者會，陳椒華表示，國人有食用內臟習慣，不應開放含瘦肉精內臟進口，以免影響食安及增加敏感族群風險，呼籲健康風險評估須針對敏感族群如哺乳婦女、懷孕婦女、母乳寶寶、心血管高危險族群進一步研究，包括動物殘留實驗和族群評估提出科學實證。

▲▼時代力量立法院黨團召開「完善風險評估，反對開放內臟」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量立委陳椒華。（圖／時代力量黨團提供）

陳椒華指出，產後哺乳婦女食用含有瘦肉精的豬肝豬腎，可能透過乳汁讓新生兒攝食到萊克多巴胺，但衛福部日前公布的「108年食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」並未對此評估，因此乳汁與喝母乳的嬰幼兒是否受影響仍有存疑。

陳椒華認為，國際上對瘦肉精影響兒童健康的研究仍有不足，風險評估過程的假設太多，不足以確保兒童的健康無虞，實需進一步科學研究，即使衛福部將豬腎的安全容許量訂為0.04 ppm，且低於CODEX的建議值，但對於敏感族群的風險研究仍然不足。

陳椒華說，台灣的洗腎人數在去年衝破9萬大關，再創歷年新高，瘦肉精恐會讓洗腎患者無法調解電解質達平衡狀態，將加重腎臟病況，因此時代力量黨團主張不應該開放內臟進口，以免影響國人健康。

主婦聯盟環境保護基金會行政主任張玉鈴表示，人民有免於恐懼的自由，乾淨、健康、安全、無污染的食物，是現代國家應該保障的基本人權，政府開放瘦肉精美豬及30月齡以上的美牛進口，對於整體食物安全和本土畜牧產業發展，都是無法承受的嚴重負面衝擊。

董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳則質疑，儘管教育部已發函要求各級學校營養午餐、供應膳食應依《學校衛生法》規定，一律使用國產肉品，但幼兒園、安親班等兒少機構根本不是《學校衛生法》的規範對象，且目前幼兒園、安親班等也沒有需使用國產肉品的相關規範，因此幼兒仍是高風險族群。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏也指出，包含坐月子婦女、腎臟、肝臟疾病或糖尿病患等族群，若食用含有瘦肉精的美豬都可能產生健康疑慮，希望政府能夠誠懇與民眾溝通並進行科學實證，切勿草率以行政命令強行通過，實質危害民眾健康。

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