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高雄新聞局長室裝潢曝　丁允恭在這裡激戰...王淺秋轟：太噁心了

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▲高雄市府新聞局長室 。（圖／資料照）

▲高雄市府新聞局長室 。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

總統府發言人丁允恭遭前女友踢爆，擔任高雄市府新聞局長時，訂婚後劈腿多女，且逼她墮胎，甚至利用上班時間在局長室與她發生性關係。消息一曝光後，引發各界議論。而前兩任高雄新聞局長王淺秋和鄭照新也紛紛在臉書上發表意見，王直呼「真是太噁心了！」，鄭則自嘲：「今天我成為當紅話題受訪關係人的理由，是我碰過最離奇的了。」

丁允恭遭前女友踢爆，擔任高雄市府新聞局長時，訂婚後曾劈腿4女，還在辦公室發生性關係，為了更逼女記者3次墮胎，丁今早發聲明請辭總統府發言人一職獲准，想趕緊止血。

▲高雄市府新聞局長室 。（圖／資料照）

▲高雄市府新聞局長室 。（圖／資料照）

消息一曝光後，前高雄市新聞局長王淺邱和鄭照新，兩人紛紛於臉書發表意見，王淺秋開頭表示：「一早看到新聞忍不住驚呼連連！！總統府發言人丁允恭被爆料劈腿四女，最可怕的是居然先前還多次把高雄市政府新聞局長辦公室拿來開房間！！！！我的媽呀！」

王淺秋說：「立刻想到我也用了那個辦公室一段時間，後面有一間有床的休息室，當時一踏進那空間就覺得裏頭有濃濃的陳年煙味還有霉味，現在才知道原來還有這一味！！真是太噁心了！！還好後來辦公室換到了鳳山，新辦公室也沒設休息室，反正根本沒有時間休息！難怪也擔任過總統府發言人的羅智強會說，我們工作當時都忙得要死，一天接超過百通電話，他連聲讚嘆民進黨政府的發言人真是『時間管理大師』。」

▲鄭照新PO出過去在新聞局長室受訪畫面。（圖／翻攝鄭照新臉書）

▲鄭照新PO出過去在新聞局長室受訪畫面。（圖／翻攝鄭照新臉書）

而鄭照新也貼出過去在局長室受訪畫面，自嘲：「今天我成為當紅話題受訪關係人的理由，是我碰過最離奇的了。」

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丁允恭在辦公室…高雄前兩任新聞局長傻眼　王淺秋：太噁心了！
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