全國射箭對抗錦標賽開戰！300多位「羅賓漢」齊聚...高手對決

▲來自全國8個縣市300多位射箭選手齊聚竹市。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

來自全國8個縣市300多位射箭選手今(7)日起齊聚竹市，109年全國射箭區域性對抗錦標賽(新竹市站)，一連四天在富禮國中舉辦，其中包含竹市優秀選手蘇思蘋及陽亞蓉等同場競技。

本場賽會參與組別共12組公開男女組、高中男女組、國中男女組、國小男女組、國中男女新人組、國小男女新人組。

富禮國中校長涂靜娟表示，舉辦這場比賽最主要目的是要讓基層選手們有好的賽事機會磨練經驗，集合多個縣市跨區域、單位的競技切磋，讓比賽具備國際級實力賽事的強度，並也提供給許多基層選手學習經驗的好機會。

新竹市體育會射箭委員會主委周希澤表示，新竹市射箭項目以瞄準2021東京奧運為目標，2019荷蘭世錦賽由倪大智教練帶譚雅婷參賽，榮獲反曲弓女子團體金牌，並取得明年(2021年)東京奧運滿席門票，另外在複合弓項目也表現出色，由陳怡瑄在2019的世界錦標賽上奪下一銀一銅(團體與混雙)的好成績，也於全運會射箭賽事拿下一金三銅，足見新竹市射箭項目四級培訓的成果。

新竹市政府教育處代理處長沈靜濤表示，本市大力推動射箭基礎教育，從國小到大學完善的四級培訓制度，培育出眾多優秀選手在全國賽事或國際賽會都有出色表現；今年7月市府更是聘請「土生土長」的奧運國手林詩嘉擔任射箭巡迴教練，將其對射箭的熱情與豐富的經驗，傳承給在地學子；歡迎有興趣民眾於賽會期間到場參觀，並一起為選手加油打氣。