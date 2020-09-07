　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國射箭對抗錦標賽開戰！300多位「羅賓漢」齊聚...高手對決

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲來自全國8個縣市3百多位射箭選手齊聚竹市。（圖／新竹市政府提供）

▲來自全國8個縣市300多位射箭選手齊聚竹市。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

來自全國8個縣市300多位射箭選手今(7)日起齊聚竹市，109年全國射箭區域性對抗錦標賽(新竹市站)，一連四天在富禮國中舉辦，其中包含竹市優秀選手蘇思蘋及陽亞蓉等同場競技。

本場賽會參與組別共12組公開男女組、高中男女組、國中男女組、國小男女組、國中男女新人組、國小男女新人組。

富禮國中校長涂靜娟表示，舉辦這場比賽最主要目的是要讓基層選手們有好的賽事機會磨練經驗，集合多個縣市跨區域、單位的競技切磋，讓比賽具備國際級實力賽事的強度，並也提供給許多基層選手學習經驗的好機會。

新竹市體育會射箭委員會主委周希澤表示，新竹市射箭項目以瞄準2021東京奧運為目標，2019荷蘭世錦賽由倪大智教練帶譚雅婷參賽，榮獲反曲弓女子團體金牌，並取得明年(2021年)東京奧運滿席門票，另外在複合弓項目也表現出色，由陳怡瑄在2019的世界錦標賽上奪下一銀一銅(團體與混雙)的好成績，也於全運會射箭賽事拿下一金三銅，足見新竹市射箭項目四級培訓的成果。

新竹市政府教育處代理處長沈靜濤表示，本市大力推動射箭基礎教育，從國小到大學完善的四級培訓制度，培育出眾多優秀選手在全國賽事或國際賽會都有出色表現；今年7月市府更是聘請「土生土長」的奧運國手林詩嘉擔任射箭巡迴教練，將其對射箭的熱情與豐富的經驗，傳承給在地學子；歡迎有興趣民眾於賽會期間到場參觀，並一起為選手加油打氣。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／10米高瘋狗浪吞殺影片曝光！2波浪來沒人理..第3波捲上
「婆婆殺了我」苦命媳告別式曾改期　一看9/2網驚：是天赦日
他「緊抓電線」險遭瘋狗浪吞殺！倖存釣客還原經過：眼睜睜看11
恆述法師怒「張菲、費玉清毀我形象」姊弟撕破臉：應給我財產一成
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

理財周刊／水循環前哨站　親子協作珍惜水資源

砂石車滲漏污泥影響交安　南警即時處置確保用路安全

剩3天！　雲林縣機車汰舊換新加碼補助　9月10日截止收件

2020恆春半島星空吶喊　「火星衝日、土木閃耀」星象迷期待

肉鵝產地價格下跌20%　雲林鵝肉品嚐好時節

台中第3家非營利幼兒園啟用　盧秀燕：讓年輕人敢生能養

雲林「拾影山城」徵片！尋找下一位李安...斗內10萬元

全國射箭對抗錦標賽開戰！300多位「羅賓漢」齊聚...高手對決

閉館36年　竹市「新竹州圖書館」10月1日開放

潮州果農鍾松峯不怕挫折　種出「不倒翁木瓜」口碑佳

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

理財周刊／水循環前哨站　親子協作珍惜水資源

砂石車滲漏污泥影響交安　南警即時處置確保用路安全

剩3天！　雲林縣機車汰舊換新加碼補助　9月10日截止收件

2020恆春半島星空吶喊　「火星衝日、土木閃耀」星象迷期待

肉鵝產地價格下跌20%　雲林鵝肉品嚐好時節

台中第3家非營利幼兒園啟用　盧秀燕：讓年輕人敢生能養

雲林「拾影山城」徵片！尋找下一位李安...斗內10萬元

全國射箭對抗錦標賽開戰！300多位「羅賓漢」齊聚...高手對決

閉館36年　竹市「新竹州圖書館」10月1日開放

潮州果農鍾松峯不怕挫折　種出「不倒翁木瓜」口碑佳

大門、房門一開「就看到廁所」　衰運上身還影響財氣：守財不易

理財周刊／水循環前哨站　親子協作珍惜水資源

內政部擬修法：無傷亡小擦撞　可錄影紀錄後再移車

羅密歐與茱麗葉登月了　隨腕錶月相盈虧互望

市區老透天「屋齡55年↑」屋主大翻修！網曝2大錢坑：花下去很可觀

中職／雷艾斯本周確定上一軍　誰下二軍還未決定

39歲宋智孝剪瀏海！甜美短片曝光　粉絲戀愛了：根本20歲少女

苗栗男廟裡拜拜「口吐白沫」倒地不起　香客急報警救回一命　　

砂石車滲漏污泥影響交安　南警即時處置確保用路安全

國內首家寵物癌症新藥公司突倒閉！5億資本破功欠薪...員工怒告

地方熱門新聞

台中金錢豹「天上人間」　稱霸20年揭密

嗆女客像代購！百年老店：她講的都對

台南摩鐵傳槍擊　男疑持槍自轟亡

十萬煙供焚燒1天　誇張畫面曝光

國道3南投民間路段　5車連環撞

康那香推秘密武器　口罩產能暴增5倍

新竹洗屍水排溪…70萬人恐喝下肚　縣府給回應

虎頭蜂巢大得嚇人　玉里警管制交通拆除

桃林鐵路路廊啟用　鄭文燦：桃園星光大道

想讀大學！劉偉傑沿街推車賣水果

地價稅自用住宅用地　申請了嗎？

窮媽媽賣手工食品！女網紅收產品失聯

台南七股海鮮節

女觸動車內安全門　墜國道遭輾斃

更多熱門

相關新聞

林智堅迎小一新生視察防疫措施

林智堅迎小一新生視察防疫措施

後疫情時代碰上中小學開學日，新竹市長林智堅今(31)早特地返回母校東園國小視察校園防疫。新竹市政府除在開學前一周消毒全市校園環境外，更針對師生調查入境歷史，以強化全面防疫，林智堅表示，各校面對疫情仍不敢掉以輕心，盼滴水不漏做防疫。

林智堅贈繪本 伴小一新生上第一堂自然課

林智堅贈繪本 伴小一新生上第一堂自然課

新竹市小將全中運再創高峰

新竹市小將全中運再創高峰

舊社國小「夏日樂學計畫」

舊社國小「夏日樂學計畫」

竹市社區樂齡學習　民富繪畫班作品大放異彩

竹市社區樂齡學習　民富繪畫班作品大放異彩

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

野生「零負評女神」現洲際棒球場

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面