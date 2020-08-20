新竹市小將全中運再創高峰　市府頒發獎勵金鼓勵選手

▲副市長與金牌選手們合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

109年全中運新竹市代表隊榮獲11金10銀13銅的佳績，為表揚優秀的選手與教練，新竹市政府特別於舉辦「109年全國中等學校運動會表揚大會」，並由新竹市副市長沈慧虹親自為選手頒發獎勵金，以鼓勵各績優選手及勞苦功高的金牌教練。

「不管在甚麼樣的情況下，保持訓練，維持最好的狀態，就是一種堅持。」沈慧虹表示109年全國中學校運動會於7月18日至23日假屏東縣舉行，雖然因為疫情延後三個月，但選手們仍然表現優異，本屆賽會一舉囊括11金10銀13銅，共頒發出獎勵金204萬9,000元，而近年在市府的努力下為重視基層運動選手培訓與扎根，共計投入2.72億元於學校體育設施，也依據各項目所需增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金、強化四級培訓制度等，新竹市要成為運動選手最堅強的後盾。

新竹市中小學體育促進會常務理事也是西門國小校長陳進豐表示，謝謝市府近年來對基層運動的支持，尤其是持續投入基層運動選手訓練站經費、專任運動教練的增聘、學校體育設施的整建，都是最根本也最重要的投入，感謝市長對學校體育的支持，學校端會做到照顧好每一位學生選手的責任，帶領選手延續佳績，再創高峰，繼續「披金戴銀」。

新竹市政府教育處代理處長沈靜濤表示，新竹市所獲得的11金10銀13銅成績中，其中成德高中田徑及拳擊項目共奪下7金3銀4銅的成績；這是選手與教練不放棄的堅持信念、超越自我，努力成果的累積，也期盼教練與選手更加精進，未來在更大舞台發光發熱。

教育處指出市府將持續深耕體育，改善體育設施，近期即將完工的新竹市立田徑場將以嶄新的樣貌，迎接所有愛好運動的市民朋友，另預計明年底完成整建的市立棒球場、香山綜合運動場，以及新建的香山綜合休閒運動館，都將提供更舒適的運動環境，為基層運動培訓扎下永續的根基。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導