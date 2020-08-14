舊社國小「夏日樂學計畫」 創意閩客語課程驚艷全國

▲教育部國教署組長到舊社國小參訪「夏日樂學」計畫推動情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市舊社國小為提供學生多元體驗、讓孩子暑期學習不間斷，自104年起參與教育部「夏日樂學計畫」，陸續約有255名學生參加，多次獲教育部肯定。今（109）年暑假也辦理為期一個月的夏日營隊，以臺灣好「物」、「光影的客家」為主題，讓孩子在探索動植物、科學實驗、參訪景點過程中，自然地學習本土語。營隊活動近日圓滿完成，教育部及各縣市委員蒞臨指導，市長林智堅表達歡迎，也持續鼓勵各校秉持「暑期增能、做中學習」的精神，讓學生利用暑假發展各種創意，激發孩子的學習興趣。

新竹市政府教育處表示，舊社國小推動創意本土語教育，榮獲教育部肯定，日前教育部國教署組長武曉霞特別帶領本土教育、本國語文推動會及各縣市代表，到舊社國小參訪「夏日樂學」計畫推動情形。

舊社國小校長莊傑志表示，「夏日樂學」是校內許多暑期活動中最熱門的選擇，例如今年的閩南語課程，是以臺灣好「物」為主軸，讓小朋友探索「植物真趣味」、「古錐的動物」、「趣味的文物」及「臺灣好景物」。小朋友在課程中認識校園植物、十二生肖動物、製作水果沙拉、紅龜粿，還把學會的水果、動物和景色融入自己釘做的彈珠台；課程也搭配新竹特色景點參訪，包括新竹動物園、飛機博物館、槺榔里輕便列車、東門城、城隍廟等，讓小朋友認識學校植物、在地文化，領略新竹之美。

舊社國小老師林彥慈推薦「植物染編織」的課程，小朋友可以自己動手做植物染線，再以自己所染的線來進行幸運繩編織，把幸運繩編織成手環和環保杯提帶，最後帶回家與家人分享。日前也由舊社小朋友贈送自己親手做的紅龜粿，上面印有學校Logo小荳荳，送給參訪的教育部委員，代表「予你做伴手」。

教育處表示，為鼓勵本市孩子暑假期間學習不中斷，提供學生多元學習與體驗的機會，從104年起即鼓勵各校參與夏日樂學計畫。尤其是舊社國小105年即榮獲教育部夏日樂學課程競課程模組特優第一名，爾後每年都有優等及佳作的好成績，108年該校亦獲選為教育部夏日樂學宣導影片的拍攝代表學校。教育處表示，呼應未來108課綱素養導向教學的落實，也將持續帶領學生透過創意課程，讓孩子從在地走向世界並將所學實踐於生活之中。

除了夏日樂學計畫，舊社國小也推出豐富暑期課程，包括童玩．玩STEAM、動動腦營隊、Brain go智能車程式設計、科學實作營等。舊社國小學生陳宣方說，他最喜歡「童玩、玩steam」課程，可以特製個人彈珠檯，加入水果、動物和景色，讓古早童玩更有趣。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導