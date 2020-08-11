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竹市推動社區樂齡學習有成　民富繪畫班作品大放異彩

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▲94歲的簡金英阿嬤是最高齡學員。（圖／新竹市政府提供）

▲94歲的簡金英阿嬤是最高齡學員。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市東區樂齡學習中心與民富文化推廣協會，昨(10)日於民富文化推廣據點里集會所盛大舉辦，民富繪畫班「藝覽芳華」師生新書發表會，現場展示四年來師生聯合創作成果，讓現場民眾莫不驚嘆長輩創作的熱情與功力，沈慧虹副市長敬佩長輩源源不絕的充沛能量，除邀請現場貴賓一起見證新竹市推動樂齡學習有成，也讚許民富繪畫班所有阿公阿嬤「越畫越開心、越活越年輕」。

新竹市副市長沈慧虹表示，新竹市政府致力推動樂齡學習，依據高齡人口結構與需求，在東區、北區、香山區分別設置「樂齡學習中心」，設置數達100％，更開設「宅配樂齡學習課程到社區」，讓長輩體驗豐富多元的樂齡學習生活。新竹市長期推動樂齡學習工作成效表現優異，108年再度榮獲教育部統計新竹市辦理樂齡學習中心平均執行場次(1,302)、平均出席人次(40,998)、平均執行時數(2,712)三項全國第一，這是新竹市連續四年蟬聯全國第一名之卓越佳績，同時市府更逐年榮獲教育部評鑑「優等」之佳績，再次展現新竹市樂齡學習高度參與率與執行成效。

民富社區繪畫班自105年成立至今已四年，學員人數保持在二十多人，最具特色是學員平均年齡超過80歲，而且流動性很少。其中最高齡學員是94歲、已經二度在文化局演藝廳展出作品的簡金英阿嬤，簡金英阿嬤說她一開始純粹只想打發時間，從沒想到一畫就是四年，還說許多學員無論刮風下雨，也要在家人陪同下前來上課，甚至因為年齡不斷增長，苦於眼疾與關節退化造成的行動不便，也不曾澆熄長輩們學習的熱情與動力。

沈慧虹感謝本市議員、里長及社區發展協會共襄協助推廣本市於終身學習領域之推廣，現場除頒發感謝狀給民富社區發展協會現任理事長陳郭玉秀、前兩任理事長楊志成、林秀月，及一路協助長輩繪畫創作之路的指導老師陳信偉、周芳年老師，還有巧妙發揮創意結合識字班及歌唱班課程的呂美霞老師。此外，也由衷感謝劉康彥議員長期支持民富繪畫班課程，甚且貼心陪伴著長輩一起上課學畫，真可謂民富繪畫班最佳代言人。

教育處代理處長沈靜濤表示，教育處結合樂齡學習中心、社區大學與社區據點及民間團體，規劃高齡學習多元課程與創意活動，致力促進高齡者社會參與，且積極鼓勵長輩「從受教者變為施教者」，以高齡服務高齡，帶動正向循環能量與學習熱潮。竭誠邀請銀髮族相揪作伴加入樂而忘齡的終身學習行列，讓年長者「活到老、學到老」，一同打造安居且安康、優活學習的「幸福城市」。

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