開學防疫不打折 林智堅迎小一新生視察防疫措施

▲新竹市長林智堅今(31)早特地返回母校東園國小視察校園防疫。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

後疫情時代碰上中小學開學日，新竹市長林智堅今(31)早特地返回母校東園國小視察校園防疫。新竹市政府除在開學前一周消毒全市校園環境外，更針對師生調查入境歷史，以強化全面防疫，林智堅表示，各校面對疫情仍不敢掉以輕心，盼滴水不漏做防疫。

林智堅表示，今天也是國小一年級新生第一天開學的日子，許多新生家長陪伴著孩子一同來到了校園，為了配合防疫措施，除了請警察局提供學校路口的交通管制外，許多學校也加派體溫測量人力，以協助測量學童與家長體溫，並建議親師生皆配戴口罩，降低感染的風險。

東園國小位處五條叉路口，上下學容易湧入大量人潮、車潮，林智堅市長視察後表示，責成教育處、交通處、警察局研擬上下學交通措施，盼減少人車交雜，以維護學生交通安全。

東園國小今也設立「聰勤門、智慧鑼」，讓小一新生以走過聰勤門、敲智慧鑼，迎接新的里程碑，林智堅則在旁鼓勵，「你好勇敢喔」，他更驚訝每位小一新生都很期待上學，而非恐懼。

東園國小校長曾玉蓮表示，開學後在校園出入口處設置體溫篩檢站，並規劃進校路線，實施體溫量測及健康自主管理卡查驗，凡超過 38 度者，請家長儘速帶往就醫。

教育處代理處長沈靜濤表示， 開學前已請學校盤點學校體溫計數量，如有損壞不堪使用或不足者，都已儘速採購備足，校方也將增加教室內課桌椅間距，維持室內通風，避免緊閉門窗，減少群聚的室內集會，各校持續透過網站及跑馬燈宣導防疫。

新竹市政府教育處表示，將宣導「發燒不上學，感冒戴口罩」原則，另外，依據現行疫情政策，若有學生出現呼吸道症狀，建議配戴口罩，其餘同學仍循家長意願決定是否讓孩子戴口罩。校外人士（如家長、廠商、志工與訪客等）進出校園時務必攜帶口罩。