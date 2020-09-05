捷克訪團離台　蔡英文：期待下次見面時可以脫下口罩

▲總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

由捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的捷克訪團，於4日晚間搭乘華航包機離台，結束6天的訪台行程。總統蔡英文5日在臉書上表示，未來，台灣一定會繼續跟捷克緊密交流，為共同的民主信念來努力；由於疫情，此次訪團、接待等全程戴口罩，蔡也說，盼下次見面時疫情已經平息，我們都可以脫下口罩，看見彼此的臉孔。

蔡英文表示，謝謝捷克的好朋友們，讓我們繼續深化台捷關係。這幾天，捷克參議院韋德齊議長（Miloš Vystrčil）率領的訪團，和台灣各界展開全面的交流，昨天也和 美國、 日本、 歐盟的代表共同討論了重組供應鏈的布局。

蔡英文說，很感動韋德齊議長實現了柯佳洛前議長（Jaroslav Kubera）訪台的遺願，讓台灣和捷克的交流，跨出了重要的一步。前天也在總統府追贈柯佳洛前參議長勳章，向他表達最高的敬意。

「就如韋德齊議長所說，他們此行，是將柯佳洛前議長的生命理念轉化成一種承諾。」蔡英文表示，未來台灣一定會繼續跟捷克緊密交流，為共同的民主信念來努力

最後蔡英文說，也期待下次和捷克的好朋友們再見面時，疫情已經平息，我們都可以脫下口罩，看見彼此的臉孔。歡迎常常來訪，也帶更多朋友一起來認識台灣。

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